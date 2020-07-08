Сенатор США сообщил об официальном выходе страны из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 7 июля, написал в Twitter сенатор Боб Менендес, ведущий представитель демократов в сенатском комитете по иностранным делам.
Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020
To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.
Глава Белого дома в конце мая, в разгар пандемии выдвинул ВОЗ ультиматум, требуя доказать независимость от Китая и в 30-дневный срок выполнить требования США по реформам. В противном случае Трамп пригрозил выходом США из организации.
В середине Трамп заявил о приостановке выделения средств Всемирной организации здравоохранения вплоть до завершения расследования администрации США "в отношении ее провальных мер в ответ на вспышку Covid-19".
По словам американского президента, ВОЗ проигнорировала заслуживающие доверие сообщения о вспышке вируса нового типа в Ухане в декабре 2019 года или даже раньше. Кроме того, организация не провела независимого расследования после появления данных, расходившихся с позицией Пекина. Трамп утверждал также, что в ВОЗ уже в конце прошлого года знали о степени опасности, которую представляет новый коронавирус, но организация решила не делиться этой информацией с остальным миром.