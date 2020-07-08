Ср, 8.07.2020
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В центре Риги около 1000 клиентов Sadales tīkls на время остались без электричества

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В Риге зарегистрировано повреждение в электросети среднего напряжения, в связи с чем около 1000 клиентов Sadales tīkls в центральном районе испытывают проблемы с электроснабжением, сообщает агентство LETA.

Проблемы возникли в округе улиц Стабу, Авоту, Бруниниеку и Александра Чака.

К 11:30 электроснабжение было восстановлено.

Напомним, утром в среду электроснабжение было нарушено примерно у 2000 клиентов Sadales tīkls в Саулкрасты, Звейниекциемсе и Скултской волости.

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