Ср, 8.07.2020
Сегодня вторник, но на этой неделе уже десять случаев. Это доказывает, что пандемия не закончилась. Нужно быть бдительными и следить за эпидемиологической ситуацией. Элина Диминя, представитель SPKC

В Литве за сутки подтверждено десять новых случаев Covid-19, в Эстонии - восемь

Иллюстративное фото

ФОТО: Sakchai Lalit / AP

За минувшие сутки в Литве подтверждено десять новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 1854, сообщил Национальный центр общественного здоровья Литвы.

В настоящее время в Литве коронавирусом больны 212 человек, 1552 человека выздоровели. В изоляции находятся 120 человек.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 64 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 39 завозных случаев.

За сутки проверено 3587 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 994.

Статистика по Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 581 первичный тест на Covid-19, выявлено восемь позитивных результатов, сообщил департамент здоровья Эстонии.

В трех случаях заражение произошло в семейном кругу. В двух случаях источник заражения неизвестен. В трех случаях заражение произошло на праздновании дня рождения, в котором участвовал приехавший из России гость.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась трем пациентам, на искусственной вентиляции легких находится один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на среду в Эстонии выздоровели 1882 человека.

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