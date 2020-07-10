Пользователи приложения Swedbank столкнулись с неполадками. Возможно, это масштабный сбой

Представитель Swedbank Янис Кропс подтвердил TVNET, что у приложения кратковременные технические проблемы, которые были отмечены и у соседей - в Литве и Эстонии.

По его словам, в ближайшее время проблемы должны быть устранены и у латвийских клиентов. Пока банк работает над решением, там призвали использовать полную версию интернет-банка в телефоне или на компьютере.

Atvainojamies, šobrīd novērota lēndarbība Swedbank mobilajā lietotnē. Kamēr strādājam pie risinājuma, aicinām viedtālrunī vai datorā izvēlēties internetbankas pilno versiju - https://t.co/miip1wMyWR

Ziņosim, kad lietotne atkal darbosies ierastajā režīmā. — Swedbank (@SwedbankLatvia) July 10, 2020

Тем временем, "Медуза" пишет, что пользователи Iphone и iPad по всему миру жалуются на сбои в различных популярных приложениях на iOS. Неполадки замечены у таких приложений как Spotify, Tinder, Viber итд.

Предположительно, проблема возникла из-за комплекта Facebook SDK, который интегрирует приложение с Facebook. В самом Facebook сообщили, что изучают проблему, добавляет издание.