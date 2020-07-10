Пт, 10.07.2020
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Пользователи приложения Swedbank столкнулись с неполадками. Возможно, это масштабный сбой

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ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

В пятницу, 10 июля, с проблемами столкнулись пользователи приложения Swedbank - многие жаловались, что в нем невозможно авторизоваться. 

Представитель Swedbank Янис Кропс подтвердил TVNET, что у приложения кратковременные технические проблемы, которые были отмечены и у соседей - в Литве и Эстонии. 

По его словам, в ближайшее время проблемы должны быть устранены и у латвийских клиентов. Пока банк работает над решением, там призвали использовать полную версию интернет-банка в телефоне или на компьютере. 

Тем временем, "Медуза" пишет, что пользователи Iphone и iPad по всему миру жалуются на сбои в различных популярных приложениях на iOS. Неполадки замечены у таких приложений как Spotify, Tinder, Viber итд. 

Предположительно, проблема возникла из-за комплекта Facebook SDK, который интегрирует приложение с Facebook. В самом Facebook сообщили, что изучают проблему, добавляет издание. 

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