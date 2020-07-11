На пляже в Египте утонули десять человек: они пытались спасти ребенка

На закрытом властями Египта пляже недалеко от Александрии утонули минимум 11 человек, сообщает со ссылкой на местную прессу "РИА Новости".
"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка", - говорится в сообщении.
В целях снижения распространения коронавируса пляж был закрыт для посетителей, поэтому на нем не работала спасательная служба.
Люди, вовлеченные в трагическое событие, приехали на пляж рано утром, чтобы не попасть в поле зрения правозащитных учреждений.
Утром большая компания пошла купаться, однако в этот момент начал тонуть ребенок. Ему на помощь сразу же бросились несколько человек, однако все они утонули.
Спасатели нашли тела восьми погибших. Поиски остальных продолжаются, сообщает агентство Anadolu.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!