На пляже в Египте утонули десять человек: они пытались спасти ребенка

"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка", - говорится в сообщении.

В целях снижения распространения коронавируса пляж был закрыт для посетителей, поэтому на нем не работала спасательная служба.

Люди, вовлеченные в трагическое событие, приехали на пляж рано утром, чтобы не попасть в поле зрения правозащитных учреждений.

Утром большая компания пошла купаться, однако в этот момент начал тонуть ребенок. Ему на помощь сразу же бросились несколько человек, однако все они утонули.

Спасатели нашли тела восьми погибших. Поиски остальных продолжаются, сообщает агентство Anadolu.