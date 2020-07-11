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  • Шторм прошелся по Эстонии: тысячи домов без электричества, ветер сносил крыши и валил деревья

Фото ⟩ Шторм прошелся по Эстонии: тысячи домов без электричества, ветер сносил крыши и валил деревья

В субботу, 11 июля, воздушного пространства Балтийского моря достиг циклон, далеким предшественником которого является тропический шторм "Эдуард". Служба погоды из-за необычайно сильного ветра объявила по всей Эстонии штормовое предупреждение второго уровня, пишет Rus.Postimees.

Шторм стал причиной масштабных сбоев в электроснабжении. Из-за шторма без электричества осталось более 30 000 домохозяйств. Больше всего клиентов Elektrilevi пострадало в Пярнумаа и Рапламаа.

"Шторм с раннего утра начал двигаться через Сааремаа, Пярнумаа и Рапламаа. Сносит деревья на линии и становится причиной масштабных сбоев, - говорит ведущий специалист центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп. - Штормовой ветер еще пройдет сегодня через Ярвамаа, Харьюмаа и Вирумаа, можно предположить, что это приведет к сбоям". 

Галерея: Шторм в Пярну

Больше всего сбоев в электроснабжении было на Хийумаа, где в 10.27 разом вышли из строя две линии электропередач, без света остались 7076 клиентов. Диспетчеры Elektrilevi смогли за семь минут дистанционно восстановить подачу электроэнергии всем потребителям.

Галерея: Шторм в Эстонии

Галерея: В Пярну обрушилась часть офисного здания

Галерея: Шторм разрушил крышу пляжного здания

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