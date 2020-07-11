Фото ⟩ Шторм прошелся по Эстонии: тысячи домов без электричества, ветер сносил крыши и валил деревья

Шторм стал причиной масштабных сбоев в электроснабжении. Из-за шторма без электричества осталось более 30 000 домохозяйств. Больше всего клиентов Elektrilevi пострадало в Пярнумаа и Рапламаа.

"Шторм с раннего утра начал двигаться через Сааремаа, Пярнумаа и Рапламаа. Сносит деревья на линии и становится причиной масштабных сбоев, - говорит ведущий специалист центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп. - Штормовой ветер еще пройдет сегодня через Ярвамаа, Харьюмаа и Вирумаа, можно предположить, что это приведет к сбоям".

Галерея: Шторм в Пярну

Больше всего сбоев в электроснабжении было на Хийумаа, где в 10.27 разом вышли из строя две линии электропередач, без света остались 7076 клиентов. Диспетчеры Elektrilevi смогли за семь минут дистанционно восстановить подачу электроэнергии всем потребителям.

Галерея: Шторм в Эстонии

Галерея: В Пярну обрушилась часть офисного здания

Галерея: Шторм разрушил крышу пляжного здания