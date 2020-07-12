Прокуратура назвала причиной гибели группы Дятлова лавину. Скептики не согласны

"Версия о лавине нашла полное подтверждение", - сказал он.

"Родственники не согласятся с этим выводом, - заявил журналистам адвокат группы Дятлова Евгений Черноусов. - Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала".

Гибель группы Дятлова - одна из самых масштабных и наиболее загадочная трагедия в истории советского/российского туризма и экстремального спорта. Высказывалось 75 версий гибели девяти путешественников, вплоть до высадки инопланетян.

Что произошло 60 лет назад?

27 января 1959 года группа из девяти опытных туристов из спортклуба Уральского политехнического института во главе с пятикурсником радиотехнического факультета 23-летним Игорем Дятловым отправилась в лыжный поход, посвященный предстоявшему XXI съезду КПСС.

За 16 дней дятловцы должны были пройти на лыжах около 350 км и взойти на две вершины Уральского хребта, Отортен и Ойка-Чакур. Поход относился к третьей, самой высокой категории трудности. План и маршрут были утверждены комиссией при Свердловском городском комитете по физкультуре и спорту.

Рации группа не имела, и связь во время похода не предусматривалась.

12 февраля группа не пришла в пункт назначения. 20 февраля начались поиски. Еще через шесть дней на восточном склоне горы Холатчахль, в дикой местности в 128 км к северо-западу от города Ивделя были найдены тела шестерых, а позднее еще троих туристов. В нескольких десятках метров выше находилась их палатка с разрезанными стенками.

На трупах не было теплой одежды, у троих имелись травмы, следы борьбы отсутствовали. Непосредственной причиной смерти, как установила судмедэкспертиза, явилось переохлаждение.

Судя по картине места трагедии, туристы остановились на ночлег (предположительно, вечером 1 февраля), а затем по неизвестной причине все внезапно покинули палатку. Находившиеся в ней вещи остались нетронутыми.

"Причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии", - говорилось в постановлении о прекращении уголовного дела.

"Главной загадкой остается выход всей группы из палатки. Единственная вещь, кроме ледоруба, найденная вне палатки, китайский фонарик на её крыше, подтверждает вероятность выхода одного одетого человека наружу, который дал какое-то основание всем остальным поспешно бросить палатку", - говорилось в радиограмме, отправленной 2 марта руководителем поисковой группы Евгением Масленниковым.

Находящийся неподалеку горный перевал назвали именем Дятлова, из-за чего возникло ошибочное мнение, будто именно на нем все и случилось. В англоязычных источниках трагедию нередко называют Dyatlov Pass Incident.

Финальная версия

В начале февраля прошлого года, когда отмечалось 60-летие трагедии, Свердловская облпрокуратура начала новую проверку. Поводом стали обращения родственников и то, что следствие в свое время не назвало точной причины гибели группы Дятлова.