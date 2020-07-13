Covid-19 за сутки: один человек умер, добавился один инфицированный

Скончавшийся человек относился к возрастной группе 90-95 лет и имел ряд хронических заболеваний.

В целом с начала пандемии проведено 169 943 теста на Covid-19, заболевание выявлено у 1174 человек, 31 человек умер. Выздоровели на сегодняшний день 1019 человек.

В течение последних суток был госпитализирован один человек с Covid-19. В больницах находятся четыре пациента с новым коронавирусом, у троих заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 183 пациента.

Как сообщалось, на прошлой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.