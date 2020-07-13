Covid-19 за сутки: один человек умер, добавился один инфицированный

За прошедшие сутки в Латвии проведено 996 тестов на Covid-19, зарегистрирован один новый случай заболевания, еще один человек умер, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончавшийся человек относился к возрастной группе 90-95 лет и имел ряд хронических заболеваний.
В целом с начала пандемии проведено 169 943 теста на Covid-19, заболевание выявлено у 1174 человек, 31 человек умер. Выздоровели на сегодняшний день 1019 человек.
В течение последних суток был госпитализирован один человек с Covid-19. В больницах находятся четыре пациента с новым коронавирусом, у троих заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.
Всего из стационаров выписаны 183 пациента.
Как сообщалось, на прошлой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.
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