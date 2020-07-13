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Государственное агентство занятости (NVA) призывает работодателей подавать заявки на субсидии для поддержки зарплат. Это возможность для работодателей трудоустроить зарегистрированных в NVA безработных, получив субсидию на зарплату в первые три месяца трудоустройства. Подать заявку на поддержку можно с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

В рамках "Мероприятия по субсидированной поддержке зарплат" работодатель в течение трех месяцев получит дотацию в размере 50% от установленной месячной зарплаты трудоустроенного безработного (до 430 евро в месяц), а также, чтобы во время пандемии Covid-19 снизить риски заражения, NVA профинансирует приобретение средств индивидуальной защиты (до 50 евро на одного безработного).

На субсидированные рабочие места можно будет трудоустроить безработных, которые не были трудоустроены у соответствующего работодателя в течение двух месяцев до вовлечения в мероприятие или же ранее не были трудоустроены у соответствующего работодателя в рамках мероприятия по активному трудоустройству "Мероприятие для определенных групп лиц".

Чтобы способствовать созданию постоянного рабочего места, у работодателя будет обязанность трудоустроить безработного не менее трех месяцев и после окончания реализации "Мероприятия по субсидированной поддержке зарплат".

Подать заявку на субсидии на заплаты для создания рабочих мест могут коммерсанты (за исключением лечебных учреждений, в которых часть принадлежащего государству или самоуправлению основного капитала отдельно или совместно превышает 50%, а также образовательных учреждений, основной задачей которых является реализация образовательных программ), кооперативные сообщества сельскохозяйственных услуг, самозанятые лица.

Как работодатели могут подать заявки на зарплатные субсидии для создания рабочих мест?

1 шаг:

Необходимо зарегистрировать вакансию в NVA. Чтобы получить субсидию для поддержки зарплат, вакансия должна быть зарегистрирована минимум за десять календарных дней до подачи заявки на получение поддержки.

2 шаг:

Необходимо заполнить форму заявки, которая доступна на сайте NVA в разделе Darba devējiem ("Работодателям") → Algu subsīdijas atbalsta pasākums ("Мероприятие по субсидированной поддержке зарплат"). Заполненную заявку следует подать в филиал NVA, на территории обслуживания которого находится рабочее место. Заявку можно послать и в электронном виде, если она подписана безопасной электронной подписью.

"Мероприятие по субсидированной поддержке зарплат" реализуется в рамках проекта Европейского социального фонда (ESF) "Субсидированные рабочие места для безработных".