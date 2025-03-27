Навести порядок, играя: превратить детскую комнату в творческое пространство

Для дополнительного удобства рассмотрите возможность использования многофункциональной мебели, например, детского письменного стола SUNDVIK или кровати SLÄKT с местом для хранения вещей. Такая мебель не только обеспечивает дополнительное пространство для выполнения различных задач, сидения или сна, но и предлагает разумные решения для хранения сезонной одежды, дополнительных игрушек или постельного белья в коробках SKUBB. Кроме того, выбрав прозрачные или открытые коробки для хранения, дети смогут легко видеть, что находится внутри, что поможет им навести порядок в своей комнате после игры.

“Превратив уборку комнаты в игру, вы можете побудить детей включиться в процесс, одновременно обучая их ценным организационным навыкам. Этого можно добиться, приглашая детей участвовать в процессе и разработав собственные “правила“ организации - например, ввести коробки для хранения, которые четко маркированы понятным для детей способом, чтобы они сами могли доставать свои вещи, не создавая беспорядка. Кроме того, дети могут начать осваивать организационные навыки, просто сортируя предметы по цвету или функции. Если превратить уборку комнаты в повседневный игровой ритуал, дети не только будут поддерживать порядок в своей комнате, но и смогут расслабиться перед сном, что пойдет на пользу как детям, так и родителям”, - говорит Римкус.