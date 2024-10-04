Обустраивая спальню, важно уделить внимание не только эстетике, поскольку в этой комнате мы проводим треть суток (в идеальном случае). Инвестиции в качественный сон помогут более полноценно наслаждаться жизнью. Рассмотрев и оптимизировав 6 основных элементов, вы можете надеяться на более легкое засыпание и лучший сон.
6 важнейших предпосылок хорошего ночного сна
Хороший ночной сон – это лучшее, что мы можем сделать для себя. Этого будет гораздо легче добиться в уютной, темной, прохладной и тихой спальне. Эксперты рассказывают о преимуществах качественного сна и о том, как создать для него подходящие условия.
- Уменьшите беспорядок. Эксперт по сну Наталия Берзиня считает, что беспорядок может вызывать стресс у нашего мозга. Стресс мешает хорошему сну, ведь чтобы заснуть, нашему телу необходимо отдыхать, а длительный стресс препятствует этому. Как отмечает руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариюс Римкус, одна из главных ошибок, которую часто допускают многие из нас, заключается в том, что мы выбираем слишком маленькие решения для хранения вещей, думая, что так сэкономим место. Но все как раз наоборот – нехватка мест для хранения создает беспорядок. Вещи и одежда постепенно оказываются на всех поверхностях, они все больше захламляются, а комната выглядит меньше. Поэтому часто шкаф большего размера или дополнительный комод займут немного места в помещении, но сделают его намного аккуратнее и чище.
Чтобы лучше организовать вещи, подумайте, как использовать высоту помещения, например, разместите полку над окном, используйте вешалки (BROGRUND за 7,99 евро) на двери спальни или поместите их в шкаф (вешалка KOMPLEMENT за 2 евро), используйте крючки и разложите косметику и украшения по коробкам, чтобы их можно было потом легко найти.
- Позаботьтесь о комфорте. Возможно, самое главное, с чего начинается хороший сон, – это подушка и матрас, подходящие и удобные для человека. Если матрас слишком жесткий, вам будет казаться, что вы спите на доске, и части вашего тела – в основном бедра и плечи – не будут погружаться в матрас, и он не будет плотно прилегать к вашему телу, вы будете чувствовать щели между матрасом и телом. Слишком мягкий матрас не обеспечит должной поддержки телу, и у вас может возникнуть ощущение, будто вы слишком сильно увязли в нем. Сон на таком матрасе не обеспечит поддержку бедер и плеч, затруднит изменение положения тела во время сна. Правильный матрас поддерживает тело там, где это необходимо: бедра и плечи, а между телом и матрасом практически не останется расстояний. Это позволяет позвоночнику занять естественное положение, а телу отдохнуть. С другой стороны, чтобы обеспечить дополнительный комфорт, убедитесь, что подушка, которую вы используете, подходит вам – она не слишком жесткая и не слишком мягкая, а также нужной высоты.
- Затемните помещение. Когда приходит время ложиться спать, по возможности затемните спальню, потому что темнота способствует образованию мелатонина, говорит эксперт по сну. Как отмечает дизайнер интерьера, есть множество разных решений по затемнению окон: от штор блэкаут до жалюзи блэкаут. Шторы блэкаут делают помещение темнее, тише и уютнее, а также обеспечивают ощущение приватности, так как посторонние не могут заглянуть в помещение ни днем, ни ночью. Более тяжелые материалы обеспечивают отличную изоляцию и могут снизить внешний шум, что идеально подходит для создания уютного уединения в комнате. Их легко комбинировать с другими видами штор и жалюзи.
- Пусть в спальне будет прохладно и комфортно. Как отмечает Берзиня, в спальне должна поддерживаться прохладная и комфортная температура, что способствует спокойному сну. Идеальная температура для сна обычно составляет около 15-19 градусов. Однако если мы не всегда можем контролировать температуру в спальне, мы можем выбрать подходящее одеяло. И здесь дизайнер интерьера рекомендует менять одеяло по сезону: в теплое время года использовать более тонкое одеяло, которое позволит чувствовать себя комфортно и не перегреваться, а с приближением холодов выбирать одеяло потолще. Универсальным решением было бы всесезонное одеяло SMÅSPORRE. В комплект входят два отдельных одеяла: для холодной и теплой погоды. Их можно использовать по отдельности или оба вместе.
- Позаботьтесь о чистоте воздуха в спальне. Эксперт по сну подчеркивает, что качество сна существенно ухудшается в помещении с недостаточным количеством кислорода, чрезмерной влажностью или сухостью. Дизайнер интерьера говорит, что первое, что помогает обеспечить чистый воздух в доме, - это поддержание чистоты в доме. Найдите места для хранения вещей, чтобы пыль не скапливалась на поверхностях, регулярно пылесосьте ковры, где скапливается загрязнение, стирайте пыль влажной тряпкой. Кроме того, если ваш дом не расположен в сильно загрязненном районе, вы можете проветривать комнаты, открывая окна: делайте это ночью, когда качество воздуха на улице лучше. Оценить качество воздуха в вашем доме поможет датчик качества воздуха VINDSTYRKA. Это устройство проверяет качество воздуха в помещении, измеряя долю твердых частиц, температуру, относительную влажность и общее количество летучих органических соединений. Контролируя все вышеперечисленное, вы сможете влиять на качество воздуха в вашем доме и устранить, например, образование пыли или принять другие необходимые меры с помощью очистителей воздуха.
- Уменьшите уровень шума. Как подчеркивает Берзиня, звуки, которые чаще всего нас будят и беспокоят, - это внезапные, неожиданные шумы. Эксперт отмечает, что есть несколько способов снизить шумовые помехи, независимо от того, вызваны ли они мяуканьем кошки возле ваших дверей или громкими соседями, которые рано встают. Один из эффективных путей – усилить мягкую обивку стен, используя, например, звукопоглощающие панели и более толстые шторы (BENGTA за 12 евро). Эти дополнения могут значительно снизить уровень шума, создавая спокойную обстановку.
IKEA призывает высыпаться
Недавнее исследование IKEA показало, что более четверти жителей Латвии регулярно не высыпаются, а каждый третий просыпается не отдохнувшим. Следуя концепции создания лучшей повседневной жизни для многих людей, IKEA в этом сезоне призывает обратить внимание на сон как на основу хорошей повседневной жизни. Другие советы экспертов по правильному сну можно найти здесь.