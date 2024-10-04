6 важнейших предпосылок хорошего ночного сна

Чтобы лучше организовать вещи, подумайте, как использовать высоту помещения, например, разместите полку над окном, используйте вешалки (BROGRUND за 7,99 евро) на двери спальни или поместите их в шкаф (вешалка KOMPLEMENT за 2 евро), используйте крючки и разложите косметику и украшения по коробкам, чтобы их можно было потом легко найти.