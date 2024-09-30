Эксперт по сну: спальня, похожая на СПА. Как создать такую обстановку?

Как отмечает эксперт по сну Марта Целминя, хотя это может показаться очевидным, но окружающая обстановка играет решающую роль в обеспечении здорового сна. Правильная атмосфера в спальне – важная часть хорошего ночного отдыха. Пространство должно быть специально создано для того, чтобы способствовать спокойному сну – оно должно быть комфортным, успокаивающим и умиротворяющим.

Она добавляет, что спальня должна быть похожа на оазис спокойствия, где хочется заснуть, а отдых в ней становится наградой после долгого дня. "Повседневная жизнь часто наполнена быстрыми переменами, постоянной активностью и заботами. Чтобы избежать проблем с засыпанием, сосредоточьтесь на расслаблении перед сном. Поставьте будильник хотя бы за 30 минут до сна и используйте это время для себя – почитайте, послушайте музыку, помедитируйте или займитесь чем-то, что вас успокаивает. Относитесь к своей спальне как к храму сна – и к тому, как вы ее обставляете, и к тому, как проводите в ней время. Ложась спать с ясным и спокойным умом, вы создаете положительные ассоциации между спальней и полноценным отдыхом", – поясняет М. Целминя.