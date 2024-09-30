Эксперты по сну утверждают, что спальня должна быть предназначена только для сна и служить личным пространством для пары, поскольку без лишних отвлекающих факторов, таких как свет или шум с улицы, а также беспорядок в комнате, мы легче расслабляемся и засыпаем. Однако недавний опрос IKEA о привычках сна показал, что один из каждых десяти жителей Латвии не придает интерьеру спальни такое же значение, как оформлению других комнат в доме. Эксперты рассказывают о важности правильного обустройства спальни и дают советы, как создать такой интерьер.
Эксперт по сну: спальня, похожая на СПА. Как создать такую обстановку?
Как отмечает эксперт по сну Марта Целминя, хотя это может показаться очевидным, но окружающая обстановка играет решающую роль в обеспечении здорового сна. Правильная атмосфера в спальне – важная часть хорошего ночного отдыха. Пространство должно быть специально создано для того, чтобы способствовать спокойному сну – оно должно быть комфортным, успокаивающим и умиротворяющим.
Она добавляет, что спальня должна быть похожа на оазис спокойствия, где хочется заснуть, а отдых в ней становится наградой после долгого дня. "Повседневная жизнь часто наполнена быстрыми переменами, постоянной активностью и заботами. Чтобы избежать проблем с засыпанием, сосредоточьтесь на расслаблении перед сном. Поставьте будильник хотя бы за 30 минут до сна и используйте это время для себя – почитайте, послушайте музыку, помедитируйте или займитесь чем-то, что вас успокаивает. Относитесь к своей спальне как к храму сна – и к тому, как вы ее обставляете, и к тому, как проводите в ней время. Ложась спать с ясным и спокойным умом, вы создаете положительные ассоциации между спальней и полноценным отдыхом", – поясняет М. Целминя.
Поддерживайте в спальне порядок
Эксперт дает несколько советов, какой должна быть спальня-оазис, чтобы создать нужную атмосферу для сна. И первое, с чего следует начать – это наведение порядка и организация вещей в спальне.
"Создайте индивидуальную обстановку, которая соответствует вашим потребностям. Важно все: свежий воздух (проветривайте комнату), температура в комнате (16-22°C), цвет стен, матрас, постельное белье, подушка и одеяло. Не существует единого "правильного" ответа на вопрос об идеальном цвете стен в спальне или типе одеяла. Ориентируйтесь на то, что дарит вам комфорт. Кто-то предпочитает легкое одеяло, кто-то – тяжелое. Освещение – существенный фактор для создания приятной атмосферы, но важнее всего понять свои предпочтения. Хотя темная комната, как правило, лучше всего подходит для сна, если вы чувствуете себя некомфортно, выбирайте шторы, которые соответствуют вашим потребностям", – говорит М. Целминя.
"Главная задача в небольших помещениях – создать как можно больше места для хранения вещей и при этом сохранить достаточно пространства для передвижения. Помимо шкафа в спальне, место для хранения различных вещей можно организовать и под кроватью. Это может быть каркас кровати со встроенными системами хранения или выдвижные ящики, которые помещаются под ней. Также убедитесь в том, полностью ли вы используете высоту комнаты – верхние полки в шкафу могут быть использованы для хранения вещей в специальных контейнерах", – советует дизайнер интерьеров IKEA Иева Бука.
Украсьте комнату текстилем и аксессуарами
После того как вы навели в комнате порядок, дизайнер интерьеров предлагает улучшить внешний вид спальни, превратив ее в настоящий оазис спокойствия.
"Начните и меняйте спальню шаг за шагом. Замена аксессуаров и текстиля в спальне – штор, чехлов для декоративных подушек или постельного белья – это простой способ создать атмосферу, способствующую расслаблению. Замените чехлы для подушек на те цвета, которые вам нравятся, добавьте вазы и постеры подходящих оттенков и, конечно же, разместите в комнате вещи, которые согревают вашу душу – украсьте ее фотографиями семейных поездок, зимних праздников и других памятных моментов", – рекомендует дизайнер.
Она также отмечает, что покрывало или коврик в спальне – это больше чем просто уютный аксессуар. Ковер может стать практичным решением для поглощения звука, что особенно актуально для тех, кто живет в многоквартирных домах. Правильно подобранные постельные принадлежности также могут значительно улучшить качество сна. Дышащие простыни и пододеяльники (например, VÅRBRÄCKA – от 12,99 евро) регулируют температуру тела, обеспечивая комфорт в течение всей ночи. Натуральные материалы, такие как хлопок или лен, приятны для кожи, дышат и отводят влагу. Это касается и аксессуаров: изделия из натуральных материалов особенно приветствуются в спальне. Дерево, бамбук, ротанг, керамика создают ощущение тепла и уюта, помогая расслабиться.
Важный фактор уюта – спокойное освещение
Как отмечает эксперт по сну, яркое освещение по вечерам мешает засыпанию, поэтому в вечернее время рекомендуется использовать теплый и менее интенсивный свет.
Дизайнер интерьеров добавляет, что для создания нужной обстановки в комнате часто используется атмосферное освещение. Такая подсветка оказывает успокаивающее действие, добавляет комнате тепла. Это может быть уютный, мягкий свет, который вызывает желание свернуться калачиком на диване, или цветные огоньки, придающие комнате романтическую атмосферу. Атмосферное освещение можно создать при помощи свечей, декоративного освещения (например, рождественских гирлянд) или ламп с регулируемой яркостью.
Поскольку мы засыпаем, когда становится темно, а обеспечить полную темноту в комнате не всегда возможно, в этом нам могут помочь шторы и жалюзи с эффектом затемнения, которые способствуют сну, отмечает И. Бука. "Блокирующие свет гардины (например, BENGTA – от 12 евро) – лучшие друзья тех, кто ценит хороший сон. Они легко блокируют лунный, солнечный свет и уличные фонари. Это также прекрасный способ добавить стиля в вашу спальню, выбрав однотонные шторы или шторы со спокойным рисунком на свой вкус. Вы также можете комбинировать их с различными видами жалюзи с затемнением", – говорит И. Бука.
Она советует рассмотреть разные решения для оформления окон, чтобы найти то, что подойдет именно для вашей спальни, так как простая смена цвета штор может полностью изменить весь облик комнаты. "Будьте смелее и больше экспериментируйте с гардинами и рулонными жалюзи (например, FRIDANS – от 14,99 евро), а также комбинируйте мебель, аксессуары и текстиль, чтобы понять, что подходит вам лучше всего. Только попробовав, вы сможете понять, подойдет ли конкретное решение для интерьера, ведь у каждого из нас могут быть свои предпочтения", – отмечает дизайнер интерьеров.
IKEA призывает высыпаться
Недавнее исследование IKEA показало, что более четверти жителей Латвии регулярно не высыпаются, а каждый третий просыпается не отдохнувшим. Следуя концепции создания лучшей повседневной жизни для многих людей, IKEA в этом сезоне призывает обратить внимание на сон как на основу хорошей повседневной жизни. Другие советы экспертов по правильному сну можно найти здесь.