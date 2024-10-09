Каждый десятый житель Латвии спит днем почти каждый день, а каждый третий - когда у есть возможность, например, по выходным. С физиологической точки зрения дневной сон помогает снизить накопившуюся в течение дня сонливость, давая телу возможность восстановиться и освежить работу мозга. Иными словами, дневной сон позволяет мозгу отдохнуть. О пользе дневного сна и том, как спать правильно, чтобы не чувствовать себя разбитым, рассказывает эксперт по сну Наталия Берзиня.
Почему стоит подремать днем: эксперт по сну о том, почему 20 минут днем полезны для вашего здоровья
Не зря короткий дневной сон называют "восстанавливающим". По словам эксперта по сну Наталии Берзини, всего 20 минут могут значительно улучшить концентрацию, память и креативность. Одно из исследований показало, что короткий сон улучшает фокус и когнитивные функции на срок до двух часов.
Другие исследования подтверждают, что дневной сон повышает продуктивность, улучшает настроение и увеличивает уровень энергии. Кроме того, такой сон снижает риск ошибок и улучшает внимание, особенно для водителей или людей, выполняющих сложные задачи. Например, если водитель чувствует сонливость, рекомендуется остановиться и вздремнуть 20 минут, чтобы восстановиться.
Как дремать днем, чтобы не помешать ночному сну?
Важно помнить несколько вещей, когда речь идет о дневной дрёме, чтобы не нарушить ночной сон. Прежде всего, стоит учитывать продолжительность и время.
"Идеальная длина дневного сна - до 20 минут,
этого достаточно, чтобы организм отдохнул, не погружаясь в глубокую фазу сна, которая может вызвать сонливость. Лучшее время для короткого сна - около 12 дня, через 1-3 часа после обеда, когда наблюдается естественный спад энергии в организме. Это минимизирует влияние на ночной сон. Однако частая или продолжительная дрема - особенно более часа или ближе к вечеру - могут затруднить засыпание ночью и снизить общее качество сна. Если человек постоянно нуждается в длительном сне, это может быть признаком плохого ночного сна или скрытых проблем со здоровьем", - объясняет Наталия Берзиня.
Чтобы избежать чувства усталости после дневного сна, важно не превышать рекомендуемую продолжительность. Слишком долгий сон может привести к пробуждению во время фазы глубокого сна, что вызывает чувство тяжести, затрудняет концентрацию и может затянуть процесс восстановления бодрости на 30 минут. Еще один способ справиться с этим - выпить стакан воды или немного подвигаться после пробуждения, чтобы улучшить циркуляцию крови и быстрее прийти в себя.
Место для дневного сна
Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA, Дариус Римкус, делится своими советами о том, как создать идеальное место для отдыха в середине дня, когда вы работаете из дома. Он предлагает обустроить комфортное и красивое пространство, чтобы вы не смогли устоять перед соблазном отдохнуть.
"Зона для короткого сна должна быть оазисом спокойствия, ведь вам нужно быстро погрузиться в сон. Поэтому важны все необходимые условия для сна - затемненное пространство, свежий воздух, удобная обстановка, тишина, правильная температура и отсутствие лишних вещей. Выбирайте текстиль, который вам действительно нравится - шторы, наволочки, которые вызывают у вас приятные ощущения. Это создаст у вас желание прилечь, когда придет время для сна. Выбирайте мягкое и уютное одеяло, чтобы вы с удовольствием завернулись в него", - говорит дизайнер.
Также лучше выделить отдельный уголок для сна и приучить мозг, что это пространство предназначено для расслабления.
"Прежде всего, вам нужно создать уединение. Если вы используете гостиную, где находятся и другие, для короткого сна, я рекомендую добавить разделитель комнаты. Затемняющие жалюзи (например, FÖNSTERBLAD от 12,99 евро) или плотные шторы помогут защититься от дневного света и шума с улицы, что значительно облегчит засыпание", - советует Д. Римкус.
Дизайнер добавляет, что существует множество решений для обустройства уголка для сна. Вместо обычной кровати или дивана можно выбрать компактный односпальный диван-кровать или шезлонг KIVIK, которые легко превратить в удобное место для короткого отдыха. Складной матрас, как SLÄKT, также может пригодиться, если у вас нет подходящего дивана, чтобы подремать.
IKEA призывает задуматься о сне
Недавнее исследование IKEA показало, что каждый третий житель Латвии просыпается по утрам с ощущением усталости, а каждый четвертый постоянно испытывает дефицит сна. Следуя своей миссии - создавать лучшие условия для повседневной жизни для многих людей, IKEA в этом сезоне акцентирует внимание на важности сна как основы хорошего самочувствия и качества жизни. Больше советов экспертов о том, как наладить здоровый сон, можно найти здесь.
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