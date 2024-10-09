Почему стоит подремать днем: эксперт по сну о том, почему 20 минут днем полезны для вашего здоровья

Чтобы избежать чувства усталости после дневного сна, важно не превышать рекомендуемую продолжительность. Слишком долгий сон может привести к пробуждению во время фазы глубокого сна, что вызывает чувство тяжести, затрудняет концентрацию и может затянуть процесс восстановления бодрости на 30 минут. Еще один способ справиться с этим - выпить стакан воды или немного подвигаться после пробуждения, чтобы улучшить циркуляцию крови и быстрее прийти в себя.

Место для дневного сна

Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA, Дариус Римкус, делится своими советами о том, как создать идеальное место для отдыха в середине дня, когда вы работаете из дома. Он предлагает обустроить комфортное и красивое пространство, чтобы вы не смогли устоять перед соблазном отдохнуть.

"Зона для короткого сна должна быть оазисом спокойствия, ведь вам нужно быстро погрузиться в сон. Поэтому важны все необходимые условия для сна - затемненное пространство, свежий воздух, удобная обстановка, тишина, правильная температура и отсутствие лишних вещей. Выбирайте текстиль, который вам действительно нравится - шторы, наволочки, которые вызывают у вас приятные ощущения. Это создаст у вас желание прилечь, когда придет время для сна. Выбирайте мягкое и уютное одеяло, чтобы вы с удовольствием завернулись в него", - говорит дизайнер.

Также лучше выделить отдельный уголок для сна и приучить мозг, что это пространство предназначено для расслабления.