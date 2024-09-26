Не высыпаетесь? Вот, в чем может быть ваша главная ошибка

Чтобы не потеряться в широком ассортименте, предлагаемом магазином IKEA, Монта и Давис консультируются с руководителем отдела продаж Зитой Османе.

Чтобы найти наиболее подходящий матрас, следует обратить внимание на его размер, положение и характеристики сна. Тем, кто спит на спине, рекомендуется выбирать матрас без зон комфорта; для тех, кто спит на боку, с зонами комфорта, так чтобы плечи и бедра могли легко погружаться в матрас, а для тех, кто спит на животе, больше подойдет более жесткий матрас.

Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Принимая во внимание, что Монта и Давис в кровати спят вдвоем, Османе рекомендует выбрать матрас с карманными пружинами: такой, который обеспечивает изоляцию движений.

"Для нас было важно, чтобы, когда один из нас переворачивался, другой не просыпался посреди ночи. Этот матрас справляется с этой задачей очень хорошо!" - говорит Давис.

Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Монта также согласна и называет это одним из самых больших плюсов.