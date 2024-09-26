Монта и Давис - молодая пара, увлеченная здоровым образом жизни и ищущая новые способы, которые помогут им лучше восстанавливаться после занятий спортом и долгого рабочего дня. Они недавно переехали в новый дом и сейчас обустраивают свою спальню. В рамках третьего эпизода проекта "Просыпайтесь! Пора высыпаться" мы узнаем, как правильно выбрать матрас.
Не высыпаетесь? Вот, в чем может быть ваша главная ошибка
Чтобы не потеряться в широком ассортименте, предлагаемом магазином IKEA, Монта и Давис консультируются с руководителем отдела продаж Зитой Османе.
Чтобы найти наиболее подходящий матрас, следует обратить внимание на его размер, положение и характеристики сна. Тем, кто спит на спине, рекомендуется выбирать матрас без зон комфорта; для тех, кто спит на боку, с зонами комфорта, так чтобы плечи и бедра могли легко погружаться в матрас, а для тех, кто спит на животе, больше подойдет более жесткий матрас.
Принимая во внимание, что Монта и Давис в кровати спят вдвоем, Османе рекомендует выбрать матрас с карманными пружинами: такой, который обеспечивает изоляцию движений.
"Для нас было важно, чтобы, когда один из нас переворачивался, другой не просыпался посреди ночи. Этот матрас справляется с этой задачей очень хорошо!" - говорит Давис.
Монта также согласна и называет это одним из самых больших плюсов.
"Нашими главными критериями было то, чтобы матрас был твердым, дышащим и соответствовал форме нашего тела", - говорит Монта.
Поскольку они оба каждый день работают за компьютером и много занимаются спортом, они рассматривают матрас как инвестицию в свое долгосрочное благополучие.
"Мы чувствуем себя бодрыми, счастливыми и готовыми к новым свершениям!" - говорит Монта о влиянии нового приобретения. А когда она возвращается домой после долгого рабочего дня, ей не терпится снова прилечь на свой новый матрас.
В дополнение к новому матрасу Монта и Давис выбрали и наматрасник, чтобы он прослужил дольше. Они также подумали о своих гостях - в IKEA они нашли идеальное решение - верхний матрас, чтобы спать на диване было удобнее. Если постелить его на диван в гостиной, то можно получить очень удобное спальное место.
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