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Этот год для латвийской и мировой экономики был полон трудностей и проверок – мало кого не затронули смена привычек, реорганизация или влияние кризиса.

Как только режим чрезвычайной ситуации остался позади, а экономика постепенно начала восстанавливаться, мы пригласили на интервью министра благосостояния Рамону Петравичу, чтобы поговорить о том, как разрабатывались меры поддержки во время ЧС и что происходит с ними сегодня, когда многие еще ощущают следы кризиса.

Волна крупного кризиса закончилась, поэтому определенно появился новый опыт, который мы все приобрели благодаря глобальной пандемии - как дела обстояли у Вас и Вашей команды в этот нелегкий период?

Такого опыта раньше не было ни у Латвии, ни за рубежом - каждый пытался найти лучшее решение на благо государства и его народа.

Сначала мы смотрели на предыдущий кризис и действия государства в тот период, но быстро поняли, что кризис 2008 года полностью отличался от сегодняшнего. Во время этой пандемии все будто быстро отрезало ножом - и зарплаты, и рабочие места. Очень мало отраслей были защищены от вируса.

Нашей целью и основным фокусом было попытаться максимально помочь людям сохранить работу и не допустить роста безработицы, как это было во время предыдущего кризиса. Все произошло очень быстро.

Какие выводы Вы сделали после кризиса?

Кризис отобразил все недостатки. Например, кто бы мог подумать, что минимальное пособие по простою может достигать 4,60 евро, что было самым низким из рассчитанных? Все это следствие зарплат в конвертах и системы неоплаченных налогов, которые в будущем приводят работников к большой нищете. Именно поэтому этот вопрос в настоящее время рассматривается в налоговом комитете. Изначально кризисные льготы предназначались только для предприятий.

Тем не менее, вскоре после начала пандемии было закрыто большое количество компаний, и их сотрудники могли подать заявление на выплату пособий по простою. Стоит отметить, что именно здесь была выявлена ​​эта неприятная ситуация - налогов не платили, средств к существованию нет, а жить на что-то надо.

Одними из самых уязвимых налогоплательщиков оказались микропредприятия, самозанятые и плательщики патентных выплат. Первоначально об этих группах забыли, но под давлением общественности начали рассматривать возможность получения пособия. Есть ли запланированные долгосрочные меры, чтобы они чувствовали себя более защищенными?

Конечно, эта группа налогоплательщиков уязвима, но налоговая система для них очень удобна, потому что позволяет платить весьма небольшую долю налогов. В это кризисное время долгосрочное удобство стало личным кризисом для каждого такого налогоплательщика. Если самозанятая персона платит 5% налога в месяц, что составляет 20 евро, а во время кризиса хочет получать пособие в размере 180 евро - конечно, мы не можем ему помочь!

Хотя ситуация у каждого налогоплательщика разная, мы старались рассматривать несколько вариантов, чтобы поддержать как можно большее число людей. Мы рассматривали и более специфические случаи и адаптировали систему льгот, например, для группы из 16 человек. Нам не было все равно - за каждым налогоплательщиком стоит человек и семьи.

Были созданы различные системы пособий и возможности для населения после окончания чрезвычайной ситуации. Расскажите нам о некоторых из них!

Да, создан ряд программ пособий, которые предоставляют поддержку как работодателям, так и работникам - субсидируемые рабочие места, поддержка молодых специалистов, обучение работодателей и даже программа для студентов, которые работали и учились одновременно, но потеряли работу из-за кризиса.

Что для Вас стало самым большим испытанием за время этого кризиса?

Как я уже сказала, было очень важно сохранить рабочие места и создать систему поддержки безработных. Поэтому мы подошли ко всему не только практично, но и творчески - субсидированные рабочие места, которые мы создали при планировании посткризисных возможностей, очевидно, являются замечательным способом для предпринимателя дать возможность зарегистрированному безработному работать, получая за это субсидированное пособие в течение трех месяцев.

В дополнение к этим программам поднялись вопросы о системе поддержки безработных и тех, кто находится в поиске. В законе период, в течение которого безработный мог заниматься временной работой, не теряя своего статуса, был продлен. В ближайшие месяцы рынок труда стабилизируется, и мы сможем оценить как отзывчивость работодателей, так и степень сокращения числа безработных.

Что Вы могли бы сказать в заключении о посткризисной поддержке не только с практической точки зрения, но и с эмоциональной и человеческой?