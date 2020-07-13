Выделят 51 млн евро на субсидии зарплат работников предприятий-экспортеров

Министерство разработало правила о поддержке налогоплательщиков-экспортеров для преодоления последствий кризиса Covid-19.

По данным Службы государственных доходов, для получения этой поддержки квалифицируются 350 компаний.

Планируется, что доступное на эти цели финансирование из государственного бюджета составит 51 млн евро. Поддержка будет предоставляться в виде грантов для компенсации затрат на зарплаты.

Поддержка может составить 25% от взносов обязательного государственного социального страхования, уплаченных предприятием в 2019 году, но не более 800 000 евро для группы связанных лиц.

На поддержку смогут претендовать пострадавшие от кризиса предприятия, объем экспорта и поставки товаров и услуг которых на территории Европейского союза, за исключением Латвии, в 2019 году составил не менее 1 млн евро.

На гранты для субсидирования зарплат смогут претендовать компании, чьи доходы от хозяйственной деятельности из-за кризиса Covid-19 за один месяц в период с апреля по июнь 2020 года снизились по меньшей мере на 20% по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года.

Претендовать на поддержку смогут компании, где среднемесячная брутто-зарплата работников, с которой были уплачены взносы социального страхования, в 2019 году составляла не менее 800 евро. Также получатели помощи не должны иметь налоговой задолженности свыше 1000 евро.

Подать заявку на получение поддержки в Латвийское агентство инвестиций и развития можно будет до 30 сентября этого года.

Программа поддержки еще должна быть согласована с Европейской комиссией.

Минэкономики подчеркивает, что поддержка не предназначена для предприятий, работающих в таких сферах, как торговля оружием и боеприпасами, производство и продажа табачных изделий, оптовая торговля напитками, размещение и питание, операции с недвижимостью, услуги в сфере путешествий и туризма, услуги по организации собраний и ярмарок, художественные и развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, развлекательные мероприятия, азартные игры, рыболовство и сельское хозяйство.

Минэкономики разработало отдельную программу поддержки сектора туризма и гостеприимства, в рамках которой государство планирует выделить 19,2 млн евро на субсидирование зарплат работников отрасли.