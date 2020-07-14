Депутат призвал ввести контроль всех прибывающих в аэропорт "Рига"

Колс признал, что сейчас через другие страны ЕС в Латвию могут попасть и попадают люди из стран так называемого "красного списка" Covid-19, и представители наших структур власти об этом не узнают.

Представляемое Колсом объединение Visu Latvijai -Tēvzemei un brīvībai/LNNK считает, что

в аэропорту стоило бы проверять паспорта всех прибывающих пассажиров, чтобы видеть, что они не въехали через другие страны ЕС из стран "красного списка".

Кроме того, всем прибывающим стоило бы заполнять анкеты, по которым службы МВД могли бы следить, соблюдают ли они введенные в Латвии для контроля Covid-19 требования.

Политик отметил, что по предложениям по контролю прибывающих людей сегодня должно принять решение правительство.

По оценке депутата Сейма, границы Латвии были открыты немного преждевременно, в результате чего из стран с высоким риском Covid-19 приехали зараженные люди.

Он отметил, что контроль границ имеет довольно решающее решение в борьбе с распространением Covid-19.

Как сообщалось, Кабинет министров сегодня примет решение об ограничениях в отношении видов на жительство (ВНЖ) и виз в условиях пандемии Covid-19.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил в Тwitter, что, принимая во внимание риск распространения Covid-19, сегодня он ждет от министров предложений по усилению контроля за самоизоляцией приезжих из стран с высокой заболеваемостью, а за нарушение самоизоляции должны быть предусмотрены санкции.

В свою очередь министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ранее заявил, что приезжим из третьих стран, не соблюдающим режим 14-дневной изоляции по приезде в Латвию, следует аннулировать ВНЖ или визы.

Министр написал в социальных сетях, что нужно ввести мораторий на оформление или продление ВНЖ до момента, пока заболеваемость в соответствующей третьей стране не будет соответствовать условиям ЕС - 16 заболевших на 100 тыс. населения в течение двух недель.

У приезжих следует также обязательно требовать подтверждения соблюдения всех эпидемиологических норм, а в случае нарушения самоизоляции штрафовать и аннулировать визу либо ВНЖ, заявил он.

Ринкевич сегодня внесет это предложение на рассмотрение правительства.