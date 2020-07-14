FKTK: финансовые грамотность и положение жителей Латвии в прошлом году улучшились

Финансовая грамотность жителей Латвии в прошлом году улучшилась, сообщили агентству LETA в Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).
Как отметила председатель FKTK Санта Пургайле, в то же время нужно продолжать способствовать тому, чтобы жители создавали накоплении и подушку финансовой безопасности, чтобы повысить устойчивость домохозяйств во время кризисов.
Она подчеркнула, что неожиданная пандемия Covid-19 ясно показала важность финансовой грамотности.
"Сейчас особенно важно принимать продуманные решения в отношении своих финансов, сравнивать услуги, не попадаться в ловушки мошенников и искать профессиональную помощь, если необходимо", - сказала Пургайле.
Также она отметила, что за последние годы финансовое положение домохозяйств существенно улучшилось.
Вклады стабильно растут уже несколько лет подряд. С увеличением доходов доля домохозяйств, которые на постоянной основе планируют свой бюджет, немного уменьшилась. В то же время увеличилась доля домохозяйств, которые регулярно откладывают часть своих доходов.
FKTK сообщает, что число участников третьего уровня пенсионной системы увеличилось почти на 21 тыс. человек, а сумма взносов в 2019 году выросла почти на 7 млн евро.
В то же время сократилось количество и объем проблемных кредитов домохозяйств, выплаты по которым просрочены более чем на 90 дней, а также количество и объем небанковских просроченных кредитов.
Финансовая устойчивость общества улучшилась, о чем свидетельствует соотношение кредитов и депозитов физических лиц и общий остаток вкладов местных клиентов в банках, который в 2019 году увеличился на 1 млрд евро.
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