FKTK: финансовые грамотность и положение жителей Латвии в прошлом году улучшились

Как отметила председатель FKTK Санта Пургайле, в то же время нужно продолжать способствовать тому, чтобы жители создавали накоплении и подушку финансовой безопасности, чтобы повысить устойчивость домохозяйств во время кризисов.

Она подчеркнула, что неожиданная пандемия Covid-19 ясно показала важность финансовой грамотности.

"Сейчас особенно важно принимать продуманные решения в отношении своих финансов, сравнивать услуги, не попадаться в ловушки мошенников и искать профессиональную помощь, если необходимо", - сказала Пургайле.

Также она отметила, что за последние годы финансовое положение домохозяйств существенно улучшилось.

Вклады стабильно растут уже несколько лет подряд. С увеличением доходов доля домохозяйств, которые на постоянной основе планируют свой бюджет, немного уменьшилась. В то же время увеличилась доля домохозяйств, которые регулярно откладывают часть своих доходов.

FKTK сообщает, что число участников третьего уровня пенсионной системы увеличилось почти на 21 тыс. человек, а сумма взносов в 2019 году выросла почти на 7 млн евро.

В то же время сократилось количество и объем проблемных кредитов домохозяйств, выплаты по которым просрочены более чем на 90 дней, а также количество и объем небанковских просроченных кредитов.

Финансовая устойчивость общества улучшилась, о чем свидетельствует соотношение кредитов и депозитов физических лиц и общий остаток вкладов местных клиентов в банках, который в 2019 году увеличился на 1 млрд евро.