Минздрав запросил 211 млн евро на повышение зарплат медиков

Согласно семилетнему плану развития, повышение заработной платы для практикующих медиков будет постепенным, однако в результате врачам будет обеспечена соответствующая уровню образования, требований и экономической ситуации оплата труда в размере 2,74 средней зарплаты по стране, тогда как сейчас он составляет 1,86 средней зарплаты. По словам Каспаранса, это будет соответствовать среднему показателю стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что в ходе переговоров с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром финансов Янисом Рейрсом она регулярно призывала принять решение об увеличении зарплат медиков в ранее обещанном объеме уже в этом году, однако средств на эти цели в бюджете текущего года не было найдено.

Члены комиссии Сейма по социальным и трудовым делам выразили поддержку выделению запрошенных Минздравом средств в следующем году.

Закон о финансировании здравоохранения предусматривал повышение зарплат медицинских работников в период с 2019-го по 2021 год на 20% ежегодно. С учетом возможностей государственного бюджета в этом году не удалось повысить зарплаты медиков в полном объеме, а лишь частично - на 10%, для резидентов - на 20%.

Поэтому, во избежание несоблюдения закона, увеличение заработной платы медиков в 2021 году должно включать не предоставленный в 2020 году объем финансирования.

В министерстве отметили, что за последние три года были выделены значительные средства на повышение зарплат медиков, что позволило увеличить среднюю зарплату врачей до 1485 евро, то есть за три года прирост составил 61%, а среднюю зарплату медсестер, помощников врачей и акушерок - до 891 евро (прирост на 56% за три года). В свою очередь зарплата помощников медсестер была увеличена до 594 евро или на 43% за три года.