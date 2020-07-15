Буров предложил место для концертного зала в Риге. Сейчас там РТУ

Он согласен, что Риге необходим современный концертный зал, но о месте его строительства должны дискутировать профессионалы - архитекторы и городские планировщики.

Участок на ул. Калькю, 1 принадлежит самоуправлению, а РТУ является его арендатором. Буров напомнил, что университет строит свой студенческий городок на Кипсале, и ректорату, который сейчас работает на ул. Калькю, было бы удобнее тоже находиться там.

Самоуправление сдает землю РТУ в аренду по символической стоимости - 1 евро в год.

По мнению Бурова, это место подходит для строительства концертного зала по нескольким причинам. Во-первых, участок земли достаточно большой и принадлежит самоуправлению. Во-вторых, здание РТУ, построенное в 1959 году, не является памятником архитектуры. В-третьих, территориальная планировка позволяет построить на площади Стрелков большую автостоянку.

По словам Бурова, он обсуждал идею с архитекторами, и они признали, что у этого места есть потенциал.

Как сообщалось, правительство приняло решение строить национальный концертный зал на ул. Элизабетес, 2, на месте Всемирного торгового центра, что вызвало возражения группы архитекторов, которые призвали присвоить этому зданию статус памятника культуры.