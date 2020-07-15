Пустырь Пардаугавы хотят застроить. Принимаются архитектурные идеи, призовой фонд - €42 000

Компания DG31, принадлежащая девелоперу недвижимой собственности Galio Group, объявила международный конкурс эскизов по разработке видения развития исторической территории Zunda parks по адресу ул. Даугавгривас, 31.
На этой территории площадью почти восемь гектаров, расположенной между улицей Даугавгривас и каналом Зунда, планируется развивать современный многофункциональный квартал коммерческих и жилых зданий, обеспечивая благоустроенную городскую среду с удобной организацией логистики и дорожного движения.
"Это очень интересный и достаточно сложный проект, поэтому вместе с ответственными учреждениями города мы провели масштабное исследование и подготовительные работы и намерены найти лучшие решения по благоустройству территории, чтобы развивать квартал Zunda parks как современную зону, популярную среди рижан, где можно жить, работать и проводить свободное время", – отметил член правления Galio Group Айсвидас Сребалюс.
Учитывая, что местонахождение территории обладает градостроительной и ландшафтной ценностью и ее развитие изменит имеющееся городское окружение Пардаугавы, создавая новые видовые перспективы и дополняя силуэт левого берега Даугавы, участники конкурса призваны обратить на это особое внимание.
По мнению организаторов конкурса, для благоустройства территории планируется создать продуманно организованную сеть пешеходных и велосипедных дорожек, обеспечить оптимальные транспортные потоки, а также создать общедоступные зоны релаксации и доступ к берегу канала с набережной, пригодной для отдыха населения.
Наиболее подходящее решение будет выбрано на основании оценки девяти профессиональных отраслевых экспертов. В конкурсное жюри входят латвийские, литовские и британские архитекторы и специалисты по городскому планированию, представители ответственных учреждений – Строительного управления Риги, Департамента городского развития, Архитектурное бюро, а также организатора конкурса – SIA DG31.
О конкурсе:
- Задача конкурса – определить лучший среди представленных на конкурс эскизов, соответствующих требованиям, изложенным в положении и программе проектирования, которые будут взяты за основу при разработке строительного замысла, опирающегося на предложения видения пространственного развития конкурсной территории и замыслов строительства нового здания I очереди.
- Общий призовой фонд конкурса составляет 42 000 евро.
- Предложения подготовленных на конкурс эскизов можно подавать с 10 июля по 12 октября 2020 года.
- С положением о конкурсе заинтересованные участники могут ознакомиться, а также загрузить его на интернет-страницах www.latarh.lv и zundaparks.metukonkurss.lv.
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