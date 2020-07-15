Пустырь Пардаугавы хотят застроить. Принимаются архитектурные идеи, призовой фонд - €42 000

На этой территории площадью почти восемь гектаров, расположенной между улицей Даугавгривас и каналом Зунда, планируется развивать современный многофункциональный квартал коммерческих и жилых зданий, обеспечивая благоустроенную городскую среду с удобной организацией логистики и дорожного движения.

"Это очень интересный и достаточно сложный проект, поэтому вместе с ответственными учреждениями города мы провели масштабное исследование и подготовительные работы и намерены найти лучшие решения по благоустройству территории, чтобы развивать квартал Zunda parks как современную зону, популярную среди рижан, где можно жить, работать и проводить свободное время", – отметил член правления Galio Group Айсвидас Сребалюс.

Учитывая, что местонахождение территории обладает градостроительной и ландшафтной ценностью и ее развитие изменит имеющееся городское окружение Пардаугавы, создавая новые видовые перспективы и дополняя силуэт левого берега Даугавы, участники конкурса призваны обратить на это особое внимание.

По мнению организаторов конкурса, для благоустройства территории планируется создать продуманно организованную сеть пешеходных и велосипедных дорожек, обеспечить оптимальные транспортные потоки, а также создать общедоступные зоны релаксации и доступ к берегу канала с набережной, пригодной для отдыха населения.

Наиболее подходящее решение будет выбрано на основании оценки девяти профессиональных отраслевых экспертов. В конкурсное жюри входят латвийские, литовские и британские архитекторы и специалисты по городскому планированию, представители ответственных учреждений – Строительного управления Риги, Департамента городского развития, Архитектурное бюро, а также организатора конкурса – SIA DG31.

О конкурсе: Задача конкурса – определить лучший среди представленных на конкурс эскизов, соответствующих требованиям, изложенным в положении и программе проектирования, которые будут взяты за основу при разработке строительного замысла, опирающегося на предложения видения пространственного развития конкурсной территории и замыслов строительства нового здания I очереди.

Общий призовой фонд конкурса составляет 42 000 евро .

. Предложения подготовленных на конкурс эскизов можно подавать с 10 июля по 12 октября 2020 года.

С положением о конкурсе заинтересованные участники могут ознакомиться, а также загрузить его на интернет-страницах www.latarh.lv и zundaparks.metukonkurss.lv.