Подготовлен фундамент для существенного повышения налога на недвижимость

Кадастровая стоимость квартир в соответствии с переданным на обсуждение проектом новой кадастровой стоимости в 2022 году вырастет примерно в 2,2 раза, сельскохозяйственной земли - почти в 2,7 раза.

Самый значительный рост ожидается для новых зданий, построенных после 2000 года, которых больше всего в Риге, Рижском регионе, Юрмале.

Также значительно вырастет кадастровая стоимость в регионах, где она до сих пор существенно отставала от рыночной, например, на узкой приморской полосе в Юрмале, Царникаве, Энгуре и Саулкрасты, а также в центре Риги, Межапарке и на Кипсале.

Планируется, что новая кадастровая стоимость, рассчитанная на основе ситуации на рынке недвижимости 1 июля 2019 года, вступит в силу 1 января 2022 года.