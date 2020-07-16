Из аэропорта "Рига" возобновляет перелеты польский авиаперевозчик LOT

Самолетами этой авиакомпании четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям - можно будет отправиться из Риги в столицу Польши Варшаву.

В общей сложности с этой недели из аэропорта "Рига" можно отправиться в 49 пунктов назначения. Рейсы предлагают авиакомпании Ryanair, Wizz Air, airBaltic, Lufthansa, Finnair, Norwegian и LOT.

Аэропорт напоминает, что при планировании поездки пассажиры должны ознакомиться с требованиями эпидемиологической безопасности аэропорта и авиакомпании, а также с ограничениями в стране назначения.

Находясь в аэропорту "Рига", пассажиры обязательно должны носить маски.

Аэропорт также призывает пассажиров соблюдать дистанцию, где это возможно, и регулярно мыть и дезинфицировать руки.