Выпускники бакалаврских программ и колледжей зарабатывают больше, чем в среднем по стране

Самые высокие доходы имели выпускники со степенью бакалавра или дипломом колледжа в области естественных наук, математики и информационных технологий, инженерных наук, производства и строительства. Средний доход этих молодых специалистов начинался с 13 344 евро в год.

Министерство отмечает, что доход выпускников колледжей через год после выпуска в среднем составлял 13 037 евро в год, что на 8% выше, чем средний доход по стране, и немного выше, чем доход выпускников бакалавриата, который в среднем составил 12 863 евро в год.

"Это означает, что, если молодой человек решает проходить обучение по востребованной на рынке труда программе колледжа, он уже через 2-3 года может успешно конкурировать на рынке труда, а также продолжать свое обучение", - подчеркнула заместитель руководителя департамента высшего образования и науки министерства Даце Янсоне.

Заместитель генерального директора Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Илона Киукуцане сообщила, что наиболее популярными колледжами среди работодателей являются Рижский технический колледж, Юридический колледж, Рижский строительный колледж, Колледж Альберта и Латвийский колледж культуры.

Среди университетов самым популярным уже девятый год подряд стал Рижский технический университет, а среди учебных программ - программа компьютерных наук Латвийского университета.

По словам министра образования и науки Илги Шуплински, данные мониторинга показывают, что выпускники медицинских колледжей и колледжей пограничной охраны имеют 100% занятость на рынке труда. Высокой занятостью после выпуска могут похвастаться также выпускники Национальной академии обороны Латвии, морских и полицейских колледжей. Занятость выпускников Латвийской сельскохозяйственной академии, Банковской высшей школы, Латвийской академии спортивной педагогики составляет более 90%.

Данные мониторинга показывают, что занятость выпускников колледжей и бакалаврских программ, как правило, высока - работают 85% выпускников бакалавриата и 87,4% выпускников колледжей.

В то же время МОН отмечает, что почти каждый третий выпускник бакалаврской программы работал параллельно учебе. Данные о выпускниках 2017 года показывают, что среди выпускников бакалаврских программ через год после окончания учебы не работали только 2,7%, а среди выпускников колледжей - 3,7%. При этом общая безработица по Латвии в 2018 году достигла 7,4%.