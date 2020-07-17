Путин объявил внеплановую проверку армии. В ней задействованы почти 150 000 солдат

По словам Шойгу, учения помогут подготовиться к запланированным на октябрь учениям "Кавказ-2020" и оценить способность вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны, "где сохраняются серьезные угрозы террористического характера".

Всего в проверке принимают участие почти 150 000 солдат, более 26 000 единиц военной техники, 106 судов и кораблей, 414 летательных аппаратов.

"В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава", - заявил также Шойгу.