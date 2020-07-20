На Видземском шоссе сначала загорелся, а потом и вовсе взорвался мотоцикл

В том, как небольшой дефект может превратиться в катастрофу, в пятницу на личном опыте убедился водитель мотоцикла на Видземском шоссе. Его транспортное средство вдруг начало дымить и ему не оставалось ничего другого, как остановиться на шоссе. Как покажут дальнейшие события, это было правильное решение, сообщает Degpunktā.
"Просто ехал и загорелось подо мной. Увидел пламя, затормозил, упал. Очевидно топливный шланг ли что-то вроде того", - говорит владелец мотоцикла Атис.
Очевидцы, проезжавшие мимо, тут же пришли на помощь. У некоторых в машинах были огнетушители, которые Атис попробовал применить.
"Конечно, было страшно приближаться, потому что пламя было большое. Я только что заправился, был полный бак, я понял, что страшно подойти. Не было вариантов потушить. Сначала казалось, что можно, но потом никак. Я убрал огнетушитель в сторону, чтобы он там дул, и как раз в тот момент и взорвался бак. Так что хорошо, что никто не пошел тушить", - говорит Атис.
Когда прибыли пожарные, мотоцикл марки BMW все еще горел. Специалисты быстро потушили транспортное средство. Атис, к счастью, не пострадал, однако понервничал изрядно.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке
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