Пн, 20.07.2020
Если ты лежишь под машиной, ты не едешь в это время за рулем. Ты просто теряешь время и квалификацию как гонщик. Чемпион СССР по ралли, конструктор Стасис Брундза

На Видземском шоссе сначала загорелся, а потом и вовсе взорвался мотоцикл

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В том, как небольшой дефект может превратиться в катастрофу, в пятницу на личном опыте убедился водитель мотоцикла на Видземском шоссе. Его транспортное средство вдруг начало дымить и ему не оставалось ничего другого, как остановиться на шоссе. Как покажут дальнейшие события, это было правильное решение, сообщает Degpunktā

"Просто ехал и загорелось подо мной. Увидел пламя, затормозил, упал. Очевидно топливный шланг ли что-то вроде того", - говорит владелец мотоцикла Атис. 

Очевидцы, проезжавшие мимо, тут же пришли на помощь. У некоторых в машинах были огнетушители, которые Атис попробовал применить. 

ФОТО: Кадр из видео

"Конечно, было страшно приближаться, потому что пламя было большое. Я только что заправился, был полный бак, я понял, что страшно подойти. Не было вариантов потушить. Сначала казалось, что можно, но потом никак. Я убрал огнетушитель в сторону, чтобы он там дул, и как раз в тот момент и взорвался бак. Так что хорошо, что никто не пошел тушить", - говорит Атис. 

Когда прибыли пожарные, мотоцикл марки BMW все еще горел. Специалисты быстро потушили транспортное средство. Атис, к счастью, не пострадал, однако понервничал изрядно. 

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ