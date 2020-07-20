На Видземском шоссе сначала загорелся, а потом и вовсе взорвался мотоцикл

"Конечно, было страшно приближаться, потому что пламя было большое. Я только что заправился, был полный бак, я понял, что страшно подойти. Не было вариантов потушить. Сначала казалось, что можно, но потом никак. Я убрал огнетушитель в сторону, чтобы он там дул, и как раз в тот момент и взорвался бак. Так что хорошо, что никто не пошел тушить", - говорит Атис.