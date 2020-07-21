Здание на ул. Элизабетес 2 - министр отступает от решения правительства

Группа из примерно 20 архитекторов в начале июля призывала присвоить зданию на ул. Элизабетес 2 статус культурного наследия. По их мнению, данное строение - это важный пример Латвийской послевоенной архитектуры модернизма. Они также задаются вопросом, почему без дискуссий с общественностью и профессионалами было принято такое радикальное решение - снести здание. Схожие аргументы высказали и преподаватели факультета архитектуры Рижского технического университета.

Министр культуры Пунтулис до сих пор поддерживает строительство концертного зала на ул. Элизабетес 2. Однако, он отмечает, что решение правительства лишь допускает снос здания, если не удастся его приспособить для нужд концертного зала.

"Как и в случае с Вильнюсом, в решении правительства должен был быть пункт, что правительство допускает снос этого здания, но это не обязательное условие. Но такому допущению нужно было быть, если нам не удастся это [здание] приспособить, или каким-нибудь другим способом построить там концертный зал, тогда одна из версий - снести это здание совсем", - так Пунтулис сказал в передаче Rīta panorāma 17 июня.

Это не совсем так. Постановление правительства 16 июня не рассматривает это как один из вариантов, а даёт чёткие указания по исполнению Министерству культуры и Министерству финансов: оценить необходимость отчуждения конкретного участка земли, провести отчуждение для нужд государства, обеспечить разработку финансовых подсчётов для осуществления проекта, обеспечить демонтаж существующего здания и объявление международного конкурса.

Постановление не полагает варианта сохранить существующее здание и планировать строительство концертного зала на его основе. Также публичные высказывания Пунтулиса до и сразу после решения правительства, в том числе об "освобождении от призрака коммунизма", не свидетельствовали о том, что предусмотрена также возможность здание сохранить.

В Министерстве культуры в разговоре с Re:Check отметили, что в постановлении правительства опять же дано задание организовать международный конкурс. После многочисленных дискуссий с архитекторами было достигнуто соглашение о том, что задачей конкурса станет "задумка застройки, которая изображает перспективное развитие комплекса Национального акустического концертного зала и необходимой ему территории".

"Планируется, что конкурс пройдёт на основе опыта Вильнюса в развитии проекта концертного зала; в его основе будет принцип открытости, где сами архитекторы смогут предлагать решение, полностью или частично сохраняя здание или демонтируя его", - объяснили в министерстве.

Как было в Вильнюсе?

Минкульт как пример упоминает Вильнюс. Там также решили построить концертный зал вместо Дворца профсоюзов, здания, которое построили в советское время - в 1964 году. В феврале 2019 года объявили международный конкурс о проекте концертного зала и близлежащей территории, а в сентябре назвали победителя - предложение от Испанских архитекторов.

Однако о сносе Дворца профсоюзов Министерство культуры Литвы и Вильнюсская дума договорились уже летом 2018 года. В свою очередь окончательное решение было принято в мае 2019 года, когда проект о новом концертном зале уже был объявлен, о чем свидетельствуют новости Литовских СМИ. Дворец профсоюзов пострадал в пожаре, и несколько десятилетий его не использовали. Планируется, что Национальный концертный зал Литвы, с 1,7 тыс. зрительскими местами в большом зале и 500 местами в малом, обойдётся в 52 миллиона евро.