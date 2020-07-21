Укрепление энергетической безопасности: Латвия выкупила у "Газпрома" акции Conexus

Принадлежащее государству АО Augstsprieguma tīkls, приобретя принадлежащие "Газпрому" акции оператора газораспределительной системы Conexus, обеспечит государственный контроль на предприятии, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.
Во вторник, 21 июля, Augstpsrieguma tīkls заключило с "Газпромом" сделку о покупке 34,1% акций Conexus, увеличив долю в предприятии до 68,46%.
Как отмечает Минэкономики, этой сделкой обеспечивается полный контроль государства над газораспределительной системой и укрепление энергетической безопасности.
Дальнейшее управление Conexus Ausgstsprieguma tīkls будет осуществлять вместе с MM Infrastructure Investments Europe Limited, которому принадлежит 29,06% акций. Остальным акционерам вместе взятым принадлежит 2,48%.
Как сообщалось, в конце 2019 года российский концерн "Газпром" выставил на аукцион по продаже принадлежавших ему 34% акций Conexus.
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