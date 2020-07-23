Выборы в РД: со старой Ригой придется прощаться

В этом году конкуренция в Риге будет выше, поскольку к внеочередным выборам подано 15 списков.

Это будут очень необычные выборы - в условиях пандемии Covid-19, повышенной предосторожности и летом, - поэтому партиям стоит подумать над тем, как мотивировать избирателей прийти на выборы.

Новая Рижская дума будет избрана на четыре года и девять месяцев. Почти все партии идут на выборы с новыми лидерами и намерены начать настоящую предвыборную кампанию лишь в последние недели перед 29 августа.

По данным опроса SKDS, в июле пятипроцентный барьер избрания в думу преодолевали восемь политических сил: "Согласие", за которое готовы проголосовать 33,2%, объединенный список партий Attīstībai/Par! и Progresīvie (23,3%), общий список национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK и Латвийского объединения регионов (8,6%), партия Jauna Vienotība (8,4%), Союз "зеленых" и крестьян (6,1%), партия Gods kalpot Rīgai (5,9%), Новая консервативная партия (5,7%) и Русский союз Латвии (5,0%).