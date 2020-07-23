Выборы в РД: со старой Ригой придется прощаться

Вероятно, ни одной из политических сил в Рижской думе не удастся набрать такое большинство голосов, чтобы без союзников создать коалицию, как это делали раньше "Согласие" и "Честь служить Риге". Об этом пишет Latvijas avīze.
В этом году конкуренция в Риге будет выше, поскольку к внеочередным выборам подано 15 списков.
Это будут очень необычные выборы - в условиях пандемии Covid-19, повышенной предосторожности и летом, - поэтому партиям стоит подумать над тем, как мотивировать избирателей прийти на выборы.
Новая Рижская дума будет избрана на четыре года и девять месяцев. Почти все партии идут на выборы с новыми лидерами и намерены начать настоящую предвыборную кампанию лишь в последние недели перед 29 августа.
По данным опроса SKDS, в июле пятипроцентный барьер избрания в думу преодолевали восемь политических сил: "Согласие", за которое готовы проголосовать 33,2%, объединенный список партий Attīstībai/Par! и Progresīvie (23,3%), общий список национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK и Латвийского объединения регионов (8,6%), партия Jauna Vienotība (8,4%), Союз "зеленых" и крестьян (6,1%), партия Gods kalpot Rīgai (5,9%), Новая консервативная партия (5,7%) и Русский союз Латвии (5,0%).
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