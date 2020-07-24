Общая налоговая задолженность в Латвии в начале июля составила 1,014 млрд евро

В том числе 524,012 млн евро составил долг перед основным государственным бюджетом, что на 0,8% больше, чем в начале июня. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 291,51 млн евро (+2,3%), долг по взносам социального страхования - 198,726 млн евро (+7,7%).

Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 июля составили 547,006 млн евро или 53,9% общей суммы задолженности.

Не подлежащими взысканию признаны долги в размере 250,24 тыс. евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию признаны долги в размере 546,756 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - на сумму 179,956 млн евро, реально не взыскиваемыми - на сумму 366,8 млн евро.

Продление срока уплаты долга на 1 июля было предоставлено по долгам на сумму 206,084 млн евро, что на 8,4% больше, чем месяцем ранее.