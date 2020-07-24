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В каждом самоуправлении есть семьи и жители, которые пострадали из-за кризиса в связи с Covid-19. Сокращенная заработная плата, сниженная занятость, потеря работы - неожиданные финансовые трудности создали множество повседневных проблем. В начале кризиса министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) отправила местным органам власти письмо с призывом пойти навстречу населению и оказать ему помощь - продлить сроки оплаты коммунальных услуг и предоставить финансовую поддержку для покрытия ежедневных расходов. Государство выделило средства для частичного покрытия расходов самоуправлений на выплату кризисных пособий - 50% от пособия, выплачиваемого семье или человеку во время кризиса, но не более 40 евро в месяц на человека в течение трех месяцев. Получатели кризисных пособий из государственного бюджета также получают надбавку в размере 50 евро за каждого ребенка в домохозяйстве в возрасте до 18 лет.

Министр благосостояния Рамона Петравича подчеркивает: “В эти кризисные времена важно, чтобы никто не остался без подушки социального обеспечения. Если человек не имеет права на государственную поддержку, то последним местом, куда можно обратиться за помощью, являются самоуправления. Государство обеспечивает финансирование самоуправлений, чтобы те могли помочь всем людям, попавшим в беду. Я убеждена, что самоуправления идут навстречу населению и оказывают максимально возможную помощь”.

Пособие основано на оценке положения семьи и домохозяйства, а также влияния кризиса Covid-19 на способность семьи удовлетворить основные потребности. Оценка могла быть проведена удаленно.

Принимая решение о предоставлении пособия, местные органы власти должны были проверить имеющуюся в базах данных информацию - не получает ли человек при этом dīkstāves pabalsts (пособие по простою) и dīkstāves palīdzības pabalsts (пособие, которое выплачивается в случае, если в пособии по простою было отказано), потому что в этой ситуации кризисное пособие ему не положено.

Практика местных органов власти отличается - некоторые самоуправления применяют уже существующую процедуру предоставления пособия, в то время как другие приравнивают сумму пособия к уровню гарантированного минимального дохода - 64 евро, или увеличивают его до 80 евро. Есть и такие муниципалитеты, где кризисное пособие увеличили до 100 или даже до 150 евро.

В начале чрезвычайной ситуации интерес населения к кризисному пособию был низким - в марте на его получение было получено 53 заявки. В мае число таких заявок значительно выросло - 1968. Информация за июнь еще не обработана, однако предварительные данные, полученные от самоуправлений, показывают, что таких заявок было около 1363.

В марте на выплату кризисных пособий самоуправления потратили 3636,90 евро, а в мае - уже 188 056,76 евро (в марте такие пособия выплачивали шесть самоуправлений, в мае - уже 72).