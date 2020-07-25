Каждый может стать первооткрывателем, познакомившись с новым смартфоном Huawei

Почти в каждом человеке есть дух первооткрывателя и желание познать неизвестное. Только так первобытные люди набрались смелости покинуть Африку и постепенно освоили и другие регионы планеты, Христофор Колумб открыл Америку, а два человека всего 51 год назад ступили на Луну.
Первооткрывателями немного меньшего масштаба сейчас могут стать и пользователи смартфонов Huawei, так как уже более года гиганту технологий Google запрещено сотрудничать с Huawei. Несмотря на то, что Huawei - один из крупнейших производителей смартфонов в мире, его разработки последних поколений попадают на полки магазинов и к потребителям без Google Mobile Services или уже проинсталлированных на заводе популярнейших услуг Google.
Но, как уже стало обычным в любой сфере, и в мире смартфонов есть альтернативы. В случае Huawei - это собственная платформа компании Mobile Services, или HMS, содержащая все необходимое, чтобы смартфон был надежным компаньоном как в работе, так и в свободное время или во время путешествий. Что такое HMS, что делает Huawei, чтобы создать абсолютно самостоятельную функционирующую экосистему без привлечения Google, мы решили узнать в латвийском подразделении Huawei у руководителя бизнес-развития Huawei Mobile Services в Латвии Гунты Курсиши.
1. Все чаще в медийной среде мы видим аббревиатуру HMS. Что она значит и что это такое? Какая у нее связь со смартфонами Huawei и почему об этом нужно знать пользователям?
Сначала важно отметить, что смарфтоны Huawei продолжают работать на операционной системе Android Open Source, так как чаще эти вещи путают - HMS и Android HMS, или полностью - Huawei Mobile services, - экосистема приложений и сервисов, которая работает "поверх" операционной системы.
Экосистема содержит в себе несколько компонентов, а не только магазин приложений AppGallery. Это и браузер, облачное хранилище, Huawei Asistents, Huawei Video и т. д. Проще говоря, чтобы вы могли использовать в своем телефоне более сложные приложения и совершать различные действия, необходим Huawei Mobile Services, или HMS.
В свою очередь, если посмотреть со стороны разработчиков приложений, чтобы более сложно "построенные" приложения, использующие различные компоненты, работали на новых смартфонах Huawei, они должны быть адаптированы к HMS. Этими различными компонентами могут быть, например, карта, установление местонахождения, способность приложения отсылать оповещения или нотификации и так далее. Все они должны работать при поддержке HMS.
В свою очередь, если посмотрим со стороны производителей приложений, чтобы приложения работали в новых смартфонах Huawei, они должны быть адаптированы к HMS.
2. Почему я не могу купить новый телефон Huawei с Google Mobile Services (GMS), даже если очень захотел бы? Какие различия между GMS и HMS?
В смартфонах Huawei, произведенных до мая 2019 года, по-прежнему доступны GMS. В свою очередь, новые смартфоны серии Р40 работают полностью при использовании HMS. Так как в мае 2019 года США приняли решение, что американские компании не могут сотрудничать с Huawei, и, к сожалению, Huawei используется как инструмент в торговой войне США и Китая. Несмотря на этот вызов, в течение года AppGallery стал третьим магазином приложений в мире, и ощущается прогресс и в местном масштабе, так как и в Латвии есть команда профессионалов, которая тесно сотрудничает с разработчиками приложений, чтобы помочь им присоединиться к AppGallery.
Наибольшее отличие в том, что не все приложения сейчас доступны в AppGallery, однако есть различные способы, как использовать желаемые сервисы, например:
- Phone Clone - со своего прошлого телефона Android перенести данные и приложения на новый смартфон Huawei;
- Электронную почту можно синхронизировать с Huawei mail;
- Скачивание приложения с сайта изготовителя - к примеру, Whatsapp, Facebook;
- Браузер, например, для использования YouTube и Gmail. Если создать ссылку, на экране телефона визуально и функционально это будет выглядеть как и в приложении и не займет место в памяти телефона;
- Для полюбившихся приложений можно использовать альтернативы - например, для карт есть HereWeGoMaps или maps.me.
3. Что Huawei делает, чтобы увеличить число доступных в AppGallery приложений и пользователей. Известная проблема - доверие, но как развеять сомнения, например, в безопасности приложений или данных, если таковые есть?
Безопасность - главный приоритет Huawei. Huawei AppGallery обеспечивает потребителям надежную и безопасную альтернативу. Каждое приложение, добавленное в AppGallery, проходит четыре уровня безопасности. Они включают в себя проверку конфиденциальности, различные уязвимости, обнаружение злоупотреблений и мануальную проверку безопасности.
Почти 37% всех приложений отклоняются, так как не соответствуют стандартам безопасности Huawei, что куда строже, чем в соответственных регулах ЕС. Так, к примеру, такая чувствительная информация, как биометрические данные пользователей и пароли, не обрабатываются вне устройства пользователя, что позволяет каждому полностью контролировать свои данные.
Huawei AppGallery - очень молодой магазин приложений, и активное его развитие глобально началось только в конце мая 2019 года. Несмотря на очень быстрый рост, так как AppGallery доступна в 170 странах, мы уже третий магазин приложений в мире с 26 миллионами активных пользователей в месяц в Европе и 400 миллионами - в мире, разработчики приложений нас так хорошо еще не знают. Мы активно работаем над способствованием узнаваемости в обществе.
Сейчас в AppGallery доступны 60 тысяч приложений. Конечно, привычки и нужды людей отличаются, однако среди наиболее значимых приложений можно упомянуть удобный для работы WPS office, различные порталы покупок (например, Amazon, Aliexpress), приложения музыкального стриминга (например, Deezer, Tidal), приложения для прогнозов погоды Weather and Radar, приложения авиакомпаний (например, SAS, Ryanair, Wizz Air), FlixBus, Deutsche Bah и так далее.
Конечнео, и локальные, полюбившиеся приложения - например, Inbox.lv, Inbox.eu, e-Klase, ManaBITE, Mans TELE2, Mans TET, 220.lv, MAXIMA, CSDD, LSM.LV, Транспорт в Риге, EHR Radio, EHR Радио Русские хиты, PINS - и многие другие уже есть в AppGallery.
Чтобы увеличить число доступных приложений и улучшить опыт пользователей Huawei, в каждой стране работают специально созданные команды AppGallery, главная задача которых - сотрудничать именно с локальными приложениями, чтобы помочь им присоединиться к AppGallery.
Кроме того, многие популярные приложения (например, Facebook и WhatsApp) можно загрузить напрямую с интернет-порталов. Также большинство приложений можно перенести со старого телефона на новый, используя Phone Clone.
Галерея: Фото, сделанные на Huawei P40 Pro+
4. Снова вернемся к разработчикам, которые пока что довольно лениво создают приложения для размещения в Huawei AppGallery. Что делается в этой сфере? Есть какие-то мотивирующие мероприятия?
Если сравнить первую четверть 2019 года с первой четвертью 2020 года, то число зарегистрированных разработчиков Huawei увеличилось на 115% и уже превысило миллион. В свою очередь, число приложений, которые полностью интегрированы, в HMS выросло на 67% - таким образом, было достигнуто значительно число в 60 000 приложений, доступных на смартфонах серии Р40.
В контексте Латвии, чтобы мотивировать новые приложения присоединяться к AppGallery, кроме технической поддержки непосредственно во время присоединения, мы помогаем и различными маркетинговыми действиями. Значительная польза в том, что мы доступны глобально, поэтому и у приложений есть возможность увеличить число пользователей не только на уровне Латвии или Балтии, но и на более широком рынке интересующихся.
Важно отметить, что на устройства Huawei на латвийском рынке имеется большой спрос, и AppGallery стал важным каналом распространения, чтобы обеспечить приложению большую популярность. Мы рады, что разработчики приложений знают об этом, и это главный мотиватор присоединиться к AppGallery, чтобы обрести не только латвийских пользователей Huawei, но и других заинтересованных.
5. Можно сказать, что AppGallery большими шагами идет вперед?
Сегодня наибольшее внимание уделяется именно работе локальных команд, задача которых сотрудничать с местными разработчиками приложений, чтобы они присоединялись к AppGallery. Здесь мы серьезно принимаем во внимание и мнение пользователей Huawei. В AppGallery мы разработали функцию Wishlist, или список желаний, где пользователи отмечают приложения, которые хотят использовать, но которые пока что недоступны в AppGallery. Несколько месяцев подряд e-klase был на самом верху списка желаний, и мы рады сообщить, что приложение присоединилось к AppGallery и доступно и на телефонах HMS, какими являются новые смартфоны серии Р40.
6. В конце - о приложениях, которые многие пользователи оценивают больше всего - в частности, о банковских приложениях. Когда можем ждать прихода популярнейших банковских приложений и smart ID в AppGallery?
Интернет-банки можно использовать, присоединившись к ним с помощью браузера. Большая часть работает и в случае переноса с помощью Phone Clone.
Физическое добавление банковского приложения занимает время, так как у многих страна обитания не Латвия, что вынуждает латвийских пользователей быть более терпеливыми. Так, например, в Скандинавии несколько приложений уже доступны.
Добавим, что как официальные представители Huawei, так и наши клиенты довольно активно информируют о новинках приложений на Официальном форуме Huawei.
Phone Clone показал себя как прекрасный механизм, облегчающий жизнь пользователей: во-первых, он переносит на новое устройство не только данные и приложения, но и настройки телефона, если пользователь отмечает, что хочет перенести и их. Второй большой плюс в том, что перенос данных происходит очень быстро.
Материал подготовлен в сотрудничестве с Huawei Latvija
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