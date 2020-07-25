Каждый может стать первооткрывателем, познакомившись с новым смартфоном Huawei

Первооткрывателями немного меньшего масштаба сейчас могут стать и пользователи смартфонов Huawei, так как уже более года гиганту технологий Google запрещено сотрудничать с Huawei. Несмотря на то, что Huawei - один из крупнейших производителей смартфонов в мире, его разработки последних поколений попадают на полки магазинов и к потребителям без Google Mobile Services или уже проинсталлированных на заводе популярнейших услуг Google.

Но, как уже стало обычным в любой сфере, и в мире смартфонов есть альтернативы. В случае Huawei - это собственная платформа компании Mobile Services, или HMS, содержащая все необходимое, чтобы смартфон был надежным компаньоном как в работе, так и в свободное время или во время путешествий. Что такое HMS, что делает Huawei, чтобы создать абсолютно самостоятельную функционирующую экосистему без привлечения Google, мы решили узнать в латвийском подразделении Huawei у руководителя бизнес-развития Huawei Mobile Services в Латвии Гунты Курсиши.

1. Все чаще в медийной среде мы видим аббревиатуру HMS. Что она значит и что это такое? Какая у нее связь со смартфонами Huawei и почему об этом нужно знать пользователям?

Сначала важно отметить, что смарфтоны Huawei продолжают работать на операционной системе Android Open Source, так как чаще эти вещи путают - HMS и Android HMS, или полностью - Huawei Mobile services, - экосистема приложений и сервисов, которая работает "поверх" операционной системы.

Экосистема содержит в себе несколько компонентов, а не только магазин приложений AppGallery. Это и браузер, облачное хранилище, Huawei Asistents, Huawei Video и т. д. Проще говоря, чтобы вы могли использовать в своем телефоне более сложные приложения и совершать различные действия, необходим Huawei Mobile Services, или HMS.

В свою очередь, если посмотреть со стороны разработчиков приложений, чтобы более сложно "построенные" приложения, использующие различные компоненты, работали на новых смартфонах Huawei, они должны быть адаптированы к HMS. Этими различными компонентами могут быть, например, карта, установление местонахождения, способность приложения отсылать оповещения или нотификации и так далее. Все они должны работать при поддержке HMS.

В свою очередь, если посмотрим со стороны производителей приложений, чтобы приложения работали в новых смартфонах Huawei, они должны быть адаптированы к HMS.

2. Почему я не могу купить новый телефон Huawei с Google Mobile Services (GMS), даже если очень захотел бы? Какие различия между GMS и HMS?