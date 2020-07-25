Сб, 25.07.2020
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В Латвии за сутки один новый пациент с Covid-19. Он вернулся из-за границы

Иллюстративное фото

ФОТО: RODGER BOSCH / AFP

За прошедшие сутки сделано 1240 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

 

Заболевший вернулся из-за границы.

За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести. Выписаны 188 пациентов. 

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 189 725 тестов, выявлено 1206 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31.

 

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