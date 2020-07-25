В Латвии за сутки один новый пациент с Covid-19. Он вернулся из-за границы

За прошедшие сутки сделано 1240 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Заболевший вернулся из-за границы.
За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести. Выписаны 188 пациентов.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 189 725 тестов, выявлено 1206 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31.
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