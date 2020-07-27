Пн, 27.07.2020
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Планам грозит стоп-кран. Новая бизнес-модель LDz, судя по всему, противоречит нормативным актам

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На прошлой неделе председатель правления Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс представил СМИ новую бизнес-модель предприятия, которая предусматривает расширение спектра услуг путем включения в него морских и автомобильных экспедиторских услуг, а также услуг терминалов и складов. Об этом пишет Diena.

Причиной изменения бизнес-стратегии стало существенное ухудшение ситуации в сфере грузоперевозок, из-за чего значительно упали доходы LDz.

Поэтому в течение последних шести месяцев руководство компании интенсивно ищет возможности снижения затрат, в том числе путем значительного сокращения численности работников.

Создается впечатление, что при разработке новой бизнес-модели руководство компании не учло правовые нормы, которые накладывают ряд ограничений на бизнес-планы государственных капитальных обществ, когда их деятельность может прямо или косвенно повлиять на конкурентоспособность частного сектора.

А именно, LDz планирует начать бизнес в областях, где, как заключило издание Diena, достаточно широко представлен частный сектор, существует широкий ассортимент услуг и, следовательно, конкуренция.

Таким образом, намерение LDz начать бизнес в этих областях, судя по всему, противоречит нормативным актам. Это изданию Diena по сути подтвердили и представители Совета по конкуренции.

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