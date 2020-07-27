Теперь из отделений Latvijas pasts можно отправить посылку в пакоматы

Latvijas pasts ввело новую услугу, которая позволяет в любом месте оказания почтовых услуг оформить получение посылок в пакомате Latvijas pasts, сообщила агентству LЕТА представитель почты Гундега Варпа.
Услуга распространяется на зарегистрированные - отслеживаемые, заказные или застрахованные - почтовые отправления, которые могут быть направлены в любой из 60 пакоматов Latvijas pasts.
Клиент в своей заявке должен указать адрес конкретного пакомата, а также номера мобильных телефонов получателя и отправителя.
Вес посылки не может превышать 31,5 кг, а размер - 38 на 58 см.
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