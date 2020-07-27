Теперь из отделений Latvijas pasts можно отправить посылку в пакоматы

Услуга распространяется на зарегистрированные - отслеживаемые, заказные или застрахованные - почтовые отправления, которые могут быть направлены в любой из 60 пакоматов Latvijas pasts.

Клиент в своей заявке должен указать адрес конкретного пакомата, а также номера мобильных телефонов получателя и отправителя.

Вес посылки не может превышать 31,5 кг, а размер - 38 на 58 см.