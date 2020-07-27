Фото ⟩ В центре Риги столкнулись автомобиль и мотоцикл

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПВ центре Риги столкнулись автомобиль и мотоцикл 27 июля 2020, 17:11Фото ⟩ В центре Риги столкнулись автомобиль и мотоциклrus.tvnet.lvФОТО: TVNET lasītājsВ центре Риги, недалеко от торгового центра Origo, произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Как порталу TVNET рассказали в Госполиции, вызов был получен в 15:49 - на улице Сатеклес столкнулся автомобиль марки BMW и мотоцикл. ФОТО: Читатель TVNET Информации о пострадавших нет. Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте! origoавариямотоциклполициярига