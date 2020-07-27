Фото ⟩ В центре Риги столкнулись автомобиль и мотоцикл

Как порталу TVNET рассказали в Госполиции, вызов был получен в 15:49 - на улице Сатеклес столкнулся автомобиль марки BMW и мотоцикл.

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