Пн, 27.07.2020
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Фото ⟩ В центре Риги столкнулись автомобиль и мотоцикл

ФОТО: TVNET lasītājs

В центре Риги, недалеко от торгового центра Origo, произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. 

Как порталу TVNET рассказали в Госполиции, вызов был получен в 15:49 - на улице Сатеклес столкнулся автомобиль марки BMW и мотоцикл. 

ФОТО: Читатель TVNET 

Информации о пострадавших нет. 

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