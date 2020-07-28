Covid-19: В Литве - восемь новых случаев за сутки, в Эстонии - четыре

Литва

Сейчас коронавирусом больны 311 человек, 1623 человека выздоровели. В изоляции находятся 103 человека.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 86 завозных случаев.

За сутки проверено 3364 пробы на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 507 420.

Эстония

В Эстонии коронавирус за сутки был обнаружен у четырех человек.

Таким образом, всего заражение вирусом в стране подтверждено у 2038 человек.

Смертельных случаев за сутки зарегистрировано не было. Всего в Эстонии от Covid-19 скончались 69 человек.