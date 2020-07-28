Covid-19: В Литве - восемь новых случаев за сутки, в Эстонии - четыре

За минувшие сутки в Литве подтверждено 8 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество составило 2027, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
Литва
Сейчас коронавирусом больны 311 человек, 1623 человека выздоровели. В изоляции находятся 103 человека.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 86 завозных случаев.
За сутки проверено 3364 пробы на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 507 420.
Эстония
В Эстонии коронавирус за сутки был обнаружен у четырех человек.
Таким образом, всего заражение вирусом в стране подтверждено у 2038 человек.
Смертельных случаев за сутки зарегистрировано не было. Всего в Эстонии от Covid-19 скончались 69 человек.
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