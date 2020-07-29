По доступности бензина Латвия занимает одно из последних мест в Европе

Лидером рейтинга является Люксембург, так как его среднестатистический житель за среднюю зарплату в месяц может приобрести 3,2 тысячи литров относительно дешевого бензина 95-й марки. На втором месте находится Норвегия с 2,6 тысячами литров в месяц. Если бы топливо здесь не было столь дорогим, норвежцы могли бы со своей средней зарплатой претендовать на позицию лидера. Также в пятерку вошли Австрия, Ирландия и Великобритания, жители которых, если бы хотели, могли бы приобрести в месяц более 2,3 тысяч литров бензина.