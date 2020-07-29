По доступности бензина Латвия занимает одно из последних мест в Европе

То, что бензина много, не означает, что он доступен. Новостное агентство "РИА Новости", основываясь на официальных данных статистики о средней зарплате в странах Европы и средней цене бензина 95-й марки, в начале июля (для Норвегии и Украины использовались майские цены) составило рейтинг стран с наиболее доступным топливом.
Лидером рейтинга является Люксембург, так как его среднестатистический житель за среднюю зарплату в месяц может приобрести 3,2 тысячи литров относительно дешевого бензина 95-й марки. На втором месте находится Норвегия с 2,6 тысячами литров в месяц. Если бы топливо здесь не было столь дорогим, норвежцы могли бы со своей средней зарплатой претендовать на позицию лидера. Также в пятерку вошли Австрия, Ирландия и Великобритания, жители которых, если бы хотели, могли бы приобрести в месяц более 2,3 тысяч литров бензина.
Во втором конце рейтинга находится группка стран, среди которых и Латвия. Это Беларусь, Венгрия, Латвия, Румыния и Болгария, жители которых за среднюю ежемесячную зарплату могут приобрести 700 литров бензина.
Это, впрочем, в большей степени связано с высокой стоимостью топлива.
Если говорить о ценах, то как государство с самым дешевым бензином 95-й марки "РИА Новости" назвало Казахстан. Там литр бензина стоит 35 центов. На втором месте - Россия с 55 центами за литр 95-го бензина. Третье и четвертое место с 61 и 68 центами за литр занимают соответственно Беларусь и Украина.
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