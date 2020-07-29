Covid-19: плюс четыре случая за сутки; госпитализирован один человек

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 195 331 тест, выявлено 1224 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.

За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров всего выписаны 190 человек.

Согласно информации SKPC, один из заболевших приехал из-за границы, один является контактной персоной, а еще два случая связаны с заболеваниями в Гулбене. Эпидемиологи в рамках эпидемиологического расследования сумели выяснить связь всех заболевших и источник заражения.

Как сообщалось, муниципальные учреждения Гулбенского края с сегодняшнего дня временно прерывают очное обслуживание, будут работать только дежурные группы детсадов.

Причиной такого распоряжения стало увеличение числа инфицированных Covid-19 людей в Гулбенском самоуправлении. Ужесточенные ограничения будут в силе с сегодняшнего дня по 12 августа.