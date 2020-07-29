Эксперт: "Люди по-прежнему откладывают решения о крупных покупках"

По ее словам, пандемия продолжает влиять на большинство отраслей экономики, но в розничной торговле есть позитивные тенденции. В июне произошел первый подъем после спада оборота в течение трех месяцев.

Оборот розничной торговли в первом полугодии лишь на 0,4% превышает показатели соответствующего периода 2019 года.

Июнь был первым месяцем, когда после вспышки "Covid-19" возобновился рост и в торговле непродовольственными товарами. Позитивные тенденции связаны с отменой ограничений и возобновлением работы торговых центров, отметила Скуя.

"Хотя люди постепенно возвращаются к прежним покупательским привычкам, решения о крупных покупках по-прежнему могут откладываться", - добавила эксперт.

Оборот предприятий розничной торговли в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года по календарно выровненным данным в сравнительных ценах вырос на 4,6%.