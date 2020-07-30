Трамп предложил перенести выборы президента США

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Трамп написал, что голосование по почте в условиях пандемии Covid-19 будет "неточным и мошенническим". Доказательств, подтверждающих высказывания Трампа, нет, однако он уже ранее часто выступал с подобными утверждениями, что голосование по почте расшит возможности мошенничества. На протяжении многих лет исследования на национальном и государственном уровне не обнаружили никаких признаков широко распространенного мошенничества, указывает ВВС.

"Если будет организовано всеобщее голосование по почте (а не удаленное голосование, которое было бы нормальным), выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории. Для США это будет большим позором. Отмените выборы, пока люди не смогут правильно и безопасно проголосовать", - написал Трамп.

В этом месяце шесть штатов США планировали провести ноябрьские выборы полностью при помощи почты.

Около половины зарегистрированных в штатах США избирателей могут попросить возможность проголосовать по почте.