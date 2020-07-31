Фото ⟩ Модный приговор для Госполиции. С августа у стражей порядка - новая форма

С учетом того, что полная смена униформы должна быть осуществлена к 1 июля 2024 года, в ближайшее время сотрудников полиции можно будет увидеть как в новой, так и в старой униформе.

Приоритет на поставку новой униформы был отдан тем подразделениям Госполиции, обязанности которых связаны с обеспечением общественного порядка и безопасности и которые ежедневно находятся на виду.

ФОТО: Valsts policija

С субботы 978 должностных лиц из подразделений патрульной полиции, контроля безопасности дорожного движения и конвоя по всей Латвии начнут исполнять служебные обязанности в новой форме.

ФОТО: Unsplash

Новая форма является современной, высококачественной и визуально отличается от прежней формы. Новая форма также функциональна, удобна и подходит для выполнения служебных задач в типичных для Латвии климатических условиях, в том числе при длительной работе под дождем, сообщили в Госполиции.