Фото ⟩ Модный приговор для Госполиции. С августа у стражей порядка - новая форма

С субботы, 1 августа, должностные лица Государственной полиции из структурных подразделений патрульной полиции, контроля безопасности дорожного движения и конвоя начнут выполнять свои обязанности в форме нового дизайна, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.
С учетом того, что полная смена униформы должна быть осуществлена к 1 июля 2024 года, в ближайшее время сотрудников полиции можно будет увидеть как в новой, так и в старой униформе.
Приоритет на поставку новой униформы был отдан тем подразделениям Госполиции, обязанности которых связаны с обеспечением общественного порядка и безопасности и которые ежедневно находятся на виду.
С субботы 978 должностных лиц из подразделений патрульной полиции, контроля безопасности дорожного движения и конвоя по всей Латвии начнут исполнять служебные обязанности в новой форме.
Новая форма является современной, высококачественной и визуально отличается от прежней формы. Новая форма также функциональна, удобна и подходит для выполнения служебных задач в типичных для Латвии климатических условиях, в том числе при длительной работе под дождем, сообщили в Госполиции.
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