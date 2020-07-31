Телеканал "Пятница" вернул Ивлееву в шоу "Орел и решка"

По информации телеканала, сейчас ведутся поиски соведущего передачи. Не исключено, что при его выборе канал обратится за помощью к поклонникам.

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева уже была ведущей "Орла и решки" в 2017 и 2018 году, а также несколько раз принимала участие в спецвыпусках проекта.

Несколько дней назад в Instagram Ивлеева сказала, что вернется в передачу, если ее поклоннике оставят в Intagram телеканала "Пятница" 500 000 комментариев с хэштегом #настюшкуврешку. Пользователи откликнулись и оставили уже более 680 тысяч комментариев.