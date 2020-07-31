Пт, 31.07.2020
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Телеканал "Пятница" вернул Ивлееву в шоу "Орел и решка"

Настя Ивлеева

ФОТО: https://www.instagram.com/celebritiesru19/?hl=ru

В передачу "Орел и решка" вернется ведущая Анастасия Ивлеева, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Пятница".

По информации телеканала, сейчас ведутся поиски соведущего передачи. Не исключено, что при его выборе канал обратится за помощью к поклонникам.

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева уже была ведущей "Орла и решки" в 2017 и 2018 году, а также несколько раз принимала участие в спецвыпусках проекта.

Несколько дней назад в Instagram Ивлеева сказала, что вернется в передачу, если ее поклоннике оставят в Intagram телеканала "Пятница" 500 000 комментариев с хэштегом #настюшкуврешку. Пользователи откликнулись и оставили уже более 680 тысяч комментариев.

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