Кремль потребовал у Беларуси освободить задержанных наемников

Минск утверждает, что задержанные - бойцы российской ЧВК "Вангер", которые готовили теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами президента Беларуси, запланированными на 9 августа.

В свою очередь Украина в пятницу сообщила, что потребует у Беларуси выдачу 28 задержанных, так как они принимали участие в военных действиях на востоке Украины в составе финансируемых Москвой банд террористов.

В то же время независимые наблюдатели и белорусские оппозиционные активисты считают, что задержание российских наемников используют для увеличения популярности президента Александра Лукашенко перед выборами.

Кремль, который сначала отреагировал на происходящее осторожно, в пятницу выразил более строгую позицию.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Беларуси быстрого освобождения задержанных.

"Необоснованное задержание 33 российских граждан не входит в сферу союзнических отношений," - сказал журналистам Песков.

"Мы ждем, что наши белорусские союзники незамедлительно выяснят этот инцидент и отпустят наших граждан".

Песков повторил ранее распространенное заявление, что задержанные в Беларуси направлялись транзитом в третье государство, но опоздали на самолет.