Зараженные Covid-19 снова констатированы в Тукумском и Кокнесском краях

В свою очередь в Гулбене число заболевших выросло на два человека - до 14.

В Риге в субботу новых заболевших констатировано не было, таким образом в столице по-прежнему насчитывается 83 инфицированных Covid-19.

Напомним, за прошедшие сутки сделано 1354 теста на Covid-19, выявлено пять новых случаев заболевания.

Четверо заболевших заразились из-за контакта с людьми, вернувшимися из-за границы.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 201 310 тестов на Covid-19, выявлено 1243 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерло 32 человека.

В настоящее время в больницах лечатся четыре человека, все с заболеванием средней тяжести.