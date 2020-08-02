Зараженные Covid-19 снова констатированы в Тукумском и Кокнесском краях

За прошедшие сутки заболевшие Covid-19 снова были констатированы в Тукумском и Кокнесском краях, свидетельствует информация Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
В свою очередь в Гулбене число заболевших выросло на два человека - до 14.
В Риге в субботу новых заболевших констатировано не было, таким образом в столице по-прежнему насчитывается 83 инфицированных Covid-19.
Напомним, за прошедшие сутки сделано 1354 теста на Covid-19, выявлено пять новых случаев заболевания.
Четверо заболевших заразились из-за контакта с людьми, вернувшимися из-за границы.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 201 310 тестов на Covid-19, выявлено 1243 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерло 32 человека.
В настоящее время в больницах лечатся четыре человека, все с заболеванием средней тяжести.
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