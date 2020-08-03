В борьбе с Covid-19 в Мельбурне закроют магазины, бары и гостиницы

Премьер штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил, что все жители штата должны работать из дома, если это возможно.

Все розничные магазины, бары и гостиницы, а также производства со среды прекратят работу на шесть недель, сообщил журналистам Эндрюс.

Открытыми останется лишь продовольственные магазины, автозаправки, аптеки и отделения почты.

Часть магазинов сможет осуществлять доставку домой или обеспечить покупателям сделать заказ в интернете и забрать его лично.

Прошлой ночью в штате Виктория от Covid-19 умерли 13 человек, таким образом, общее число смертей от коронавируса достигло 136.

Всего в Австралии Covid-19 унес 429 жизней. Большинство смертей зарегистрированы в Мельбурне.

В воскресенье власти сообщили, в Мельбурне на ближайшие шесть недель установлен ночной комендантский час.

До 13 сентября жители города должны будут находиться дома с восьми часов вечера до пяти часов утра.

Нарушителям грозит штраф в размере 1652 австралийских доллара (1002 евро).

За покупками в Мельбурне может ходить только один человек в день, не отходя от дома дальше пяти километров. В таком же радиусе можно на один час покидать дом для спортивных занятий.

Большая часть школ и университетов, которые всего пару дней назад начали работать в обычном режиме, со среды снова перейдут на удаленное обучение, а детские сады и дневные центры с четверга будут закрыты.

Кроме того, в Мельбурне в ближайшие шесть недель нельзя будет проводить свадьбы. До этого в них могли участвовать не более пяти человек.