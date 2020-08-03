Пн, 3.08.2020
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Полиция ищет пропавшую Елену и ее сына Родиона 2016 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Резекненский участок Госполиции разыскивает Елену Кузьмину 1977 года рождения и ее сына Родиона Дамира Максимова 2016 года рождения. Сообщается, что 29 июля они вышли из своего дома в Резекне и до сих пор не вернулись.

Приметы женщины: рост 174 см, волосы темные.

Приметы ребенка: рост 103 - 105 см, волосы светлые.

Полиция просит всех, кто располагает любой информацией об их месте нахождения, позвонить по телефонам 110, 64603534 или 27018751.

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