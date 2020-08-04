Вероятно, это был несчастный случай. Полиция о падении ребенка из окна восьмого этажа в Елгаве

В воскресенье, 2 августа, жители многоквартирного дома на улице Ригас в Елгаве пережили тяжелое потрясение - они стали свидетелями того, как из окна восьмого этажа выпал ребенок в возрасте одного года и четырех месяцев. Подробности этой трагедии рассказывает передача Degpunktā.
В Елгаве, во дворе многоквартирного дома на улице Ригас, около трех часов дня некая жительница первого этажа занималась домашними делами, пока вид из окна кухни не заставил ее забыть о всех своих планах. У входа в подъезд на асфальте лежал мертвый ребенок.
Ребенок в возрасте одного года и четырех месяцев выпал из окна предпоследнего этажа здания.
Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, начат уголовный процесс. У полиция пока нет оснований полагать, что в произошедшем виновата семья, в умышленном преступлении никто не подозревается.
"Первоначальная информация свидетельствует о том, что, скорее всего, произошел несчастный случай. Инспекторы, которые прибыли на место происшествия, не констатировали, что со стороны родителей могло быть какое-либо небрежное отношение, но, конечно, все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия", - передаче Degpunktā рассказала представитель Госполиции Татьяна Фландере.
Видео: Сюжет Degpunktā
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