Вероятно, это был несчастный случай. Полиция о падении ребенка из окна восьмого этажа в Елгаве

В Елгаве, во дворе многоквартирного дома на улице Ригас, около трех часов дня некая жительница первого этажа занималась домашними делами, пока вид из окна кухни не заставил ее забыть о всех своих планах. У входа в подъезд на асфальте лежал мертвый ребенок.

Ребенок в возрасте одного года и четырех месяцев выпал из окна предпоследнего этажа здания.

Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, начат уголовный процесс. У полиция пока нет оснований полагать, что в произошедшем виновата семья, в умышленном преступлении никто не подозревается.

"Первоначальная информация свидетельствует о том, что, скорее всего, произошел несчастный случай. Инспекторы, которые прибыли на место происшествия, не констатировали, что со стороны родителей могло быть какое-либо небрежное отношение, но, конечно, все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия", - передаче Degpunktā рассказала представитель Госполиции Татьяна Фландере.

Видео: Сюжет Degpunktā