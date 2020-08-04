В Литве 17 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 11, четыре из них связаны с клубом Vabank

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев коронавируса, в свою очередь в Эстонии добавились 11 позитивных результатов тестов на Covid-19. Рассказываем об эпидемиологической ситуации у наших балтийских соседей.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 2137. Сейчас коронавирусом в стране больны 397 человек, 1647 человек выздоровели. В изоляции находятся 437 человека.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.
За сутки проверено 3789 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 531 518.
Эстония
За сутки в Эстонии проанализированы 645 первичных тестов на Covid-19, добавились 11 позитивных результатов тестов на коронавирус.
Заражение четырех человек имеет отношение к очагу в ночном клубе Vabank. Всего к этой вспышке относятся 33 случая заболевания.
По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии 4 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.
Всего в Эстонии сделано более 120 000 первичных тестов, из них 2 091 дали позитивный результат.
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