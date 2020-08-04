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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к нации, а также призвал Россию не взрывать обстановку в соседней стране.

Беларусь голосует за президента досрочно. Лукашенко пообещал, что голоса красть не будут. А что говорит его главный соперник — Светлана Тихановская?

Миллионы россиян угодили в сеть. Но власти предпочитают этого не замечать. Данные участников голосования по изменению Конституции выставлены на продажу в даркнете.

В даркнете продают паспортные данные голосовавших по поправкам к Конституции России

На тематических форумах в даркнете на продажу выставили паспортные данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, сообщает "Коммерсант".

Всего в базе около 1,1 млн номеров и серий паспортов. Каждая строка стоит один доллар оптом или полтора доллара в розницу.

Продавец базы рассказал, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но могут представлять интерес вместе с другими утекшими данными. Продавец предлагает добавить к номерам имя, СНИЛС и ИНН и данные кредитной истории.

По его словам, он уже продал 30 тысяч строк данных. И добавил, что "спрос велик", так как база еще актуальна.

Основатель компании по кибербезопасности DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что это та же самая база данных, которая появилась в интернете после расследования "Медузы". Он добавил, что из базы удалили около шести тысяч номеров, вероятно недействительных.

Видео: ГЛАВНОЕ | 04.08.2020

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